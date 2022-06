“Ma sei così…”. Claudia Gerini, sorpresa al mare: com’è al naturale senza trucco e senza filtri

Da “O famo strano” a “O famo Stranger” è un attimo. Claudia Gerini docet. La straordinaria attrice romana, protagonista della pellicola del 1995 insieme a Carlo Verdone, è stata coinvolta in un progetto di Netflix Italia: nello specifico nel lanciare la quarta stagione di Stranger Things.

Claudia Gerini, il selfie no filter conquista tutti

Claudia Gerini, divenuta popolare grazie alla frase che il personaggio ripete spesso “O famo Strano”, rivolto al marito (Carlo Verdone) nei momenti e nei luoghi più improbabili per avere rapporti intimi, ventisette anni dopo è tornata a vestire i panni di quella neosposina per lanciare una serie tv di Netflix. Giocando proprio con il titolo, Stranger Things, la Gerini davanti alla Fontana di Trevi si lasci fotografare con la scritta gigante dietro di lei: ” O famo Stranger”.

Dal set al relax in piscina. L’attrice romana, attivissima sui social e con un seguito che sfiora il milione, su Instagram ha pubblicato una foto di lei in piscina. Lo scatto è privo di filtri e lei, come hanno fatto notare tantissimi utenti, resta sempre bellissima. Il tempo, citando uno dei tantissimi commenti, non riesce a scalfire la sua bellezza.

