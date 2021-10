Non arrivano affatto buone notizie per l’attrice italiana Claudia Gerini, coinvolta in una spiacevole vicenda giudiziaria. La donna è finita a processo e dovrà essere giudicata per un reato, che l’avrebbe vista protagonista insieme al suo ex compagno Andrea Preti. A riferire tutti i dettagli dei fatti è stato ‘Repubblica-Bari’ in un suo articolo, che ha anche svelato anche tipo di decisione ha preso in tribunale. Si è infatti svolta un’udienza alla quale lei ha fatto pervenire la sua richiesta.

Nei giorni scorsi la coppia formata da Claudia Gerini e Federico Zampaglione si è riformata per festeggiare il compleanno della figlia Linda, che ha compiuto 12 anni. Dal papà ha preso la passione della musica, sa infatti suonare il pianoforte e spesso è protagonista insieme a lui di video in cui cantano insieme. Linda Zampaglione ha fatto il debutto da attrice accanto alla mamma Claudia Gerini nel cortometraggio Bianca fase 2 di suo padre. Ma torniamo adesso i problemi con la giustizia.

Stando a quanto riferito, i fatti che coinvolgerebbero Claudia Gerini risalgono all’aprile 2017 e sarebbero avvenuti davanti al tribunale di Trani. Secondo l’accusa, lei e il produttore Preti si sarebbero resi autori del furto di un cellulare ai danni del paparazzo Maurizio Sorge. I due ex fidanzati erano stati fotografati dall’uomo sul lungomare di Bisceglie e questo aveva infastidito la coppia, che aveva litigato duramente con il fotografo. Fino ad arrivare a rubare il telefonino, stando a quanto rivelato da lui.





Claudia Gerini ha scelto di essere giudicata con il rito abbreviato. Lei e Preti stavano precisamente facendo jogging nella città pugliese ed erano stati paparazzati. Sorge aveva effettuato degli scatti e girato anche un filmato. Quando entrambi avevano compreso di essere stati beccati dal fotografo, si erano arrabbiati non poco. Poi si sarebbe verificato l’episodio contestato, con la sottrazione del cellulare per evitare che fossero pubblicati le foto e il video. Non resta che attendere adesso la sentenza.

Per quanto riguarda i suoi aspetti privati, Claudia Gerini è mamma di due figlie, che si chiamano Rosa e Linda, che ha avuto rispettivamente da Alessandro Enginoli e Federico Zampaglione. Ha anche avuto una storia d’amore con Gianni Boncompagni tra la fine degli anni Ottanta e gli inizi degli anni Novanta. Il suo ultimo film cinematografico è di quest’anno ed è intitolato ‘Diabolik’.