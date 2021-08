Torna sui social, l’influencer spiega tutto dopo un periodo di pausa. Non sempre la vita degli influencer è facile come spesso si crede. Un’assenza annunciata ma che non è mai andata incontro a una chiarezza e tantissimi fan lasciati con il fiato sospeso fino a oggi. La splendida napoletana ha spiegato tutto nelle scorse ore, spazzando via ogni dubbio.

Non è la prima influecer a confessare momenti decisamente difficili. Negli scorsi giorni anche Chiara Ferragni ha confessato di vedere lo psicologo una volta a settimana, ma per l’influencer napoletana si cade più nel dettaglio e a rompere il silenzio dopo un periodo di assenza dai social ci ha pensato proprio lei in persona.

Fa ritorno sui social e attraverso alcune Stories rese pubbliche su Instagram, Chiara Nasti ha spiegato i motivi che l’hanno spinta alla decisione: “Vi sono mancata un pochino? Secondo me c’è a chi sono mancata da morire e a chi non sono mancata per niente, perché sui miei canali non c’è la via di mezzo. O mi amano o mi odiano, questo lo so”, afferma l’influencer.





“Non so neanche da dove partire perché ho passato un periodo di forte stress. Tutto è iniziato con attacchi d’ansia. Non riuscivo a stare in mezzo a tantissime persone. Ho avuto attacchi di panico, sono stata molto giù”. Ma Chiara Nasti aggiunge anche qualcosa in più sul periodo molto delicato appena vissuto: “Mi sono fatta aiutare però non da uno psicologo”.

“Ho fatto tanta meditazione e devo dire che questa cosa mi ha aiutato parecchio perché capire che una persona ha bisogno di aiuto è già un passo importante. Appunto, io mi sono fatta aiutare con la meditazione ed è stato bello perché ci sono pochi momenti in cui riesco a rilassarmi. […] Oggi penso di essere a buon punto, ma sono partita che stavo veramente male. Dicevo: ‘Oddio proprio a me questa cosa, perché sto così?’. C’erano giorni in cui non avevo voglia di fare niente e di vedere nessuno, neanche prepararmi. Volevo solo stare in pace, tranquilla e rilassata. Sono molto migliorata in questo periodo e mi andava di tornare sui social”.