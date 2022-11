Chiara Nasti è tornata a casa dopo il parto. L’influencer e il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni sono diventati genitori per la prima volta pochi giorni fa. Il bimbo, un bellissimo maschietto, si chiama Thiago. L’annuncio era arrivato sugli account Instagram della coppia con tanto di foto e messaggi dolcissimi.

“Sei una forza della natura, sei stata incredibile amore mio! Benvenuto piccolo Thiago sei la gioia più grande della nostra vita, mamma e papà ti amano tanto”, le parole di lui. E ancora, quelle di lei: “Benvenuto amore di mamma e papà. Ti amiamo da morire”.

Chiara Nasti in lacrime, la sorpresa dopo il parto

Tra la marea di auguri, anche da parte di colleghi di Zaccagni e amici vip di lui e di Chiara Nasti, anche tante critiche. E ancora commenti sull’ex dell’influencer, Niccolò Zaniolo, che già ai tempi dell’annuncio della gravidanza erano arrivati a pioggia. Neomamma e il piccolo Thiago, che è nato 3 giorni fa, ora sono usciti dall’ospedale e tornati a casa.

E così Chiara ha fatto il suo ingresso a casa sotto nuove vesti, quelle da neomamma, e questo ritorno non poteva essere più bello ed emozionante. Da lacrime, sì, ma di gioia: l’influencer 24enne è stata sorpresa dal compagno e dai familiari con un’inaspettata festa di benvenuto. E lei, alla vista dei genitori, del cagnolino e delle decorazioni, non è riuscita a trattenere le lacrime.

Casa completamente addobbata di floreali, pasticcini, confetti, una maglietta da calcio con il numero dieci e il nome Thiago realizzata con delle rose bianche. Uno spettacolo. E Chiara Nasti, che è stata ripresa mentre faceva il suo ingresso seguita da Zaccagni e dal piccolo, ha postato su Instagram un real e diversi scatti della festa per lei e il nuova arrivato in famiglia: “Non ci credo ancora che sia tutto così vero, grazie a te amore mio per aver costruito una famiglia meravigliosa insieme @mattiazaccagni20, grazie alla mia mamy che ha assistito al tutto dandomi una forza incredibile e grazie a te @erikamorgera per avermi organizzato questa sorpresa bellissima a casa tvb! Sto vivendo un sogno”, la didascalia.