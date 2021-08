“Un altro calciatore, ora sta con lui”. Stop alla pausa dai social e nuovo amore per la discussa vip: gli indizi parlano chiaro

Chiara Nasti, dopo la pausa dai social, il ritorno si fa più che interessante. Tanto da raccontare da parte dell’infleuncer dopo un periodo di allontanamento dai social. Chiara Nasti, pausa presa: l’infleuncer ha spiegato tutto ai fan e il ritorno è con il ‘botto’.

“Vi sono mancata un pochino? Secondo me c’è a chi sono mancata da morire e a chi non sono mancata per niente, perché sui miei canali non c’è la via di mezzo. O mi amano o mi odiano, questo lo so”, afferma l’influencer: “Non so neanche da dove partire perché ho passato un periodo di forte stress”.

Attacchi di ansia che hanno richiesto un percorso mirato che pare abbia funzionato. L’influencer non è solo tornata ad aggiornare i suoi fan, ma lo ha fatto fornendo anche dettagli molto interessanti su una vita sentimentale che pare abbia ripreso a pieno ritmo.





Lasciata alle spalle la relazione con Niccolò Zaniolo, è tempo di rinascere. Ed eccola a Capri, sulla stesso yacht di Zaccagni.Tutto lascerebbe pensare a una liason, ma in mancanza di conferme, il gossip resta un mistero tutto da scoprire.



I due non sarebbero comunque da soli, ma in compagnia di alcuni amici tra cui l’organizzatore di eventi Patrik Giulianelli. “Ho vissuto un periodo di forte stress. Tutto è iniziato con attacchi d’ansia, non riuscivo a stare in mezzo a tantissime persone. Poi attacchi di panico, sono stata proprio molto giù e sto migliorando perché mi sono fatta aiutare”. E vederla sorridere, oggi, è decisamente il regalo più grande, indipendentemente se con o senza un compagno al suo fianco.