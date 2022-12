Si è parlato tanto del mistero del cerotto di Chiara Ferragni, ora finalmente emerge la verità. In queste ultime settimane, l’imprenditrice digitale è stata sempre vista (e fotografata) con un cerotto sul braccio sinistro. In tanti si sono chiesti il motivo di questo bendaggio sempre presente. Ora finalmente è lei stessa a raccontare cosa succede. Mentre era in vacanza a St. Moritz con i figli Leone, Vittoria e il marito Fedez, Chiara ha spiegato ai follower una volta per tutte il motivo per cui ha portato il cerotto per due settimane.

“Visto che ho avuto il risultato ve ne posso parlare…”, ha detto la donna. “Una volta all’anno, adesso una volta ogni sei mesi faccio una visita completa dei nei perché ho familiarità con i tumori della pelle, come melanomi… per questo motivo li controllo spesso”. E racconta meglio: “Durante un recente controllo è risultato che un neo che avevo sul braccio era diverso e per questo i medici hanno deciso di rimuoverlo”, ecco il motivo del cerotto sul braccio finalmente svelato.

Chiara Ferragni, ora finalmente emerge la verità

Poi la Ferragni rassicura tutti dicendo: “Per fortuna è arrivato il risultato dell’istologico ed è tutto ok”. La moglie di Fedez poi raccomanda sempre i controlli: “Questo per dirvi controllatevi sempre i nei perché sono veramente fra i tumori peggiori. Però, facendo spesso visite sono anche quelli più facili da trovare e da tenere sotto controllo”.

In queste ultime ore poi, Chiara Ferragni si è resa protagonista, suo malgrado dei soliti attacchi degli haters sui social. La donna infatti si è fatta scattare delle foto in cui mostrava il suo fisico da modella. E in tanti hanno commentato con molta cattiveria: “Sei una mamma, hai due figli”, scrive un utente sui social. E ancora: “Non ti vergogni? Hai 40 anni”.

Naturalmente, come sempre la Ferragni è andata dritta senza guardarsi intorno, ma fa tristezza il fatto che ancora oggi, dopo tanti anni di emancipazione femminile, si arrivi ancora a commentare in questo modo. Ma come diceva Umberto Eco nei suoi ultimi anni di vita: “I social hanno dato diritto di parola a una legione di imbecilli”.

