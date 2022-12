“Ma sta male?”. Chiara Ferragni, le ultime foto preoccupano i fan: tutti notano quel particolare sul suo corpo (FOTO)

Perché Chiara Ferragni ha un cerotto sul braccio? Tanti fan se lo sono chiesti dopo le ultime foto pubblicate dell’imprenditrice digitale. Tra l’altro la moglie di Fedez, in questi giorni è super impegnata perché ha appena presentato nuova linea di make up. E in queste ore la bella Chiara è di stanza a Palermo, ma anche a Parigi e chi più ne ha, più ne metta. Tuttavia, in moltissimi hanno notato che nelle ultime foto che ha pubblicato c’è qualcosa che non va. A molti dei suoi 28,2 milioni di follower su Instagram è venuto un dubbio sulla sua salute.

“Che cos’è, e soprattutto a che cosa serve, quel cerotto”. I fan si chiedono infatti perché la donna ha un braccio con quella benda sospetta. Naturalmente Chiara starà sicuramente benissimo, ma in tanti, forse troppi, nei tanti commenti, si sono lanciati in assurde ipotesi sulla sua salute. Tanti hanno ipotizzato che possa trattarsi di uno di quei regolatori ormonali; qualcun altro ha proposto che sotto si nasconda un nuovo tatuaggio.

Perché Chiara Ferragni ha un cerotto sul braccio?

Molti invece pensano che semplicemente Chiara abbia fatto la quarta dose di vaccino contro il Covid o quello antinfluenzale. In tanti poi hanno fatto presente tramite i commenti, che Chiara ultimamente risulta molto magra, molto piacere del solito dicono. Tra l’altro ha fatto molto discutere la scelta del selfie a pagamento di Chiara Ferragni a Palermo.

Come dicevamo, l’imprenditrice si trovava lì per la sua nuova linea di cosmetici, con un evento glamour nella profumeria di via Principe di Belmonte. L’evento esclusivo – riporta PalermoToday – è stato riservato solo a 60 persone, che hanno acquistato uno dei prodotti della nuova linea make-up e hanno trovato il biglietto “fortunato”.

Pensate un po’, la spesa minima per entrare e avere l’opportunità per scattare un selfie con Chiara Ferragni era di 50 euro. Ma c’è qualcosa di male in tutto ciò, si chiede qualcuno? In fondo vendere i suoi prodotti grazie alla sua immagine è proprio il suo lavoro. Il motivo per il quale è una delle imprenditrici di maggior successo del Bel Paese. Non credete?

