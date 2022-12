Emma Marrone super bollente: ha confessato da quanto tempo non fa sesso. Ha deciso di mettersi a disposizione dei suoi follower su Instagram e ha iniziato a rispondere ad ogni tipo di domanda. Inevitabilmente c’era chi fosse incuriosito della sua vita intima e quindi lei ha replicato senza filtri. Sicuramente nessuno si aspettava di dover leggere una notizia del genere, invece la cantante originaria del Salento è stata molto sincera e ha sorpreso migliaia e migliaia di follower.

L’artista Emma Marrone ha rivelato da quanto tempo non fa sesso con un uomo e ciò che ha riferito ha lasciato tanti di stucco. Nelle scorse ore invece era tornata a soffermarsi sulla morte dell’adorato papà Rosario: “Oggi Instagram mi ricorda quanto il mio cuore sia rotto in mille pezzi. E quanto ca*** mi manchi papo mio. Quanto ca*** mi manchi”. Ovviamente è trascorso ancora pochissimo tempo dalla morte del padre e il dolore è lancinante. Dimenticare è impossibile e ha voluto condividere la sua tristezza con tutti i suoi ammiratori.

Emma Marrone, da quanto tempo non fa sesso: la rivelazione

Emma Marrone non ha parlato ovviamente solo dei suoi rapporti sessuali e in particolare da quanto tempo non fa sesso con un ragazzo. Infatti, ha anche risposto ad altri quesiti: “Cosa non farai a Capodanno?”. E lei ha risposto: “Non starò a casa a cucinare per i miei amici! Sarò a Olbia a spaccare tutto sul mio palco!!! Venite?”. Poi le è stato chiesto: “Qual è il tuo sogno più grande” e la cantante ex Amici: “Mio padre. Ancora vivo”. Poi altre parole struggenti, quando le hanno detto quando uscirà il suo nuovo album.

In risposta a quando uscirà l’album ha scritto: “Quando è pronto. L’ultimo anno della mia vita è stato devastante. Ho mollato tutto per stare accanto alla mia famiglia”. Questa invece la sua affermazione alla domanda: “Ultima volta che hai fatto l’amore?”: “Dicembre scorso. Quasi un anno fa. Lo so.. Male, anzi malissimo.. Devo iniziare a darla come se non fosse mia!!!”. Quindi, per ben 12 mesi consecutivi Emma non ha avuto rapporti intimi con uomini, come confessato da lei stessa sui social.

Poi ha anche fatto uno spoiler sul testo del suo nuovo singolo, che uscirà in futuro: “Io lo so che mi chiami.. Anche da diversi fusi orari”. Per il resto della canzone bisognerà ovviamente attendere, quando sarà lei ad annunciare ufficialmente l’uscita del brano musicale.