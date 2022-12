Tristezza immensa per Emma Marrone, che ha scritto un messaggio struggente sui social. C’è stata infatti una ricorrenza importante che lei ha voluto ricordare con tutti i suoi follower. Ovviamente il suo posto non ha potuto fare altro che emozionare migliaia e migliaia di persone, che in privato le avranno manifestato tutta la vicinanza possibile in quel momento difficilissimo. Lei va avanti per la sua strada, ma c’è un ricordo che continua a tormentarla da mesi e che le metterà di cattivo umore anche in futuro.

Emma Marrone ha scritto un messaggio social molto triste, a testimonianza del fatto che non è in uno stato psicologico ancora buono alla luce di un fattaccio che le ha stravolto la vita. Recentemente invece è stato Stefano De Martino a parlare di lei: “Insieme abbiamo cominciato un’avventura televisiva che è stata per tutti e due l’inizio di una nuova vita molto diversa. Quindi sono molto legato a lei e ci sentiamo spesso. Abbiamo davvero un bel rapporto”. Quindi, non ci sono più problemi tra loro.

Emma Marrone, messaggio social per il padre morto: “Cuore rotto”

Emma Marrone ha nello specifico pubblicato una foto meravigliosa e scritto anche un messaggio social strappalacrime. Infatti, nella giornata festiva dell’8 dicembre, Instagram ha rievocato uno dei momenti più belli degli ultimi anni. Nel 2016, quindi sei anni fa, lei fece una videochiamata ad entrambi i genitori sicuramente per fare gli auguri per il giorno dedicato all’Immacolata. Ma oggi il suo adorato papà purtroppo non c’è più e quella perdita si sta facendo sentire sempre più forte.

Postando dunque questo ricordo datato 8 dicembre 2016, Emma Marrone ha commentato: “Oggi Instagram mi ricorda quanto il mio cuore sia rotto in mille pezzi. E quanto ca*** mi manchi papo mio. Quanto ca*** mi manchi”. Ovviamente è trascorso ancora pochissimo tempo dalla morte del padre e il dolore è lancinante. Dimenticare è impossibile e ha voluto condividere la sua tristezza con tutti i suoi ammiratori, che hanno inevitabilmente compreso lo stato d’animo della famosa cantante italiana.

Rosario Marrone è morto all’età di 66 anni per una grave malattia, che purtroppo lo ha sconfitto lo scorso mese di settembre. Queste erano state le prime parole di addio dell’amata figlia Emma: “Fai buon viaggio papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca”.