Chiara Ferragni, il duro colpo dopo Safilo. L’influencer milanese non sta di certo vivendo il suo momento più roseo della carriera. Riflettori, infatti, che restando accesi sul caso dei Pandoro Balocco e su tutte le inevitabili conseguenze. Prima tra tutte quelle relative ai rapporti tra Chiara Ferragni e il prestigioso gruppo Safilo, interrotti per le presunte violazioni di impegni contrattuali da parte della stessa influencer.

Un altro duro colpo per Chiara Ferragni. Dopo la notizia relativa ai rapporti tra l’influencer e il rinomato produttore di occhiali, un’altra ‘bomba’ colpisce Chiara Ferragni e una presunta ‘fuga’ degli altri sponsor con cui la Ferragni intesse rapporti lavorativi. Lo scenario, com’è facile da intuire, potrebbe rivelarsi una crisi.

Un altro duro colpo per Chiara Ferragni: la brutta scoperta dopo il caso Safilo

Come sta vivendo Chiara tutto il polverone mediatico? “È distrutta, ho parlato con un suo amico che mi ha detto che non esce di casa da giorni – ha spiegato all’AdnKronos l’ex caporedattore della direzione del Tg2 e critica di moda Mariella Milani che ha poi aggiunto: “Secondo me in questo bene fa bene a stare zitta, solo il tempo ci dirà come andrà a finire perché il danno d’immagine che ha avuto è enorme”.

E ancora: “Ieri la notizia del pandoro è finita anche sulla ‘Bbc’ e sul ‘New York Post’ perciò ormai ha fatto il giro del mondo. Chissà se cadranno delle teste”. Se la bufera dovesse causare la fuga di altri sponsor per la Ferragni la situazione potrebbe essere grave dal punto di vista economico.

Ogni singolo post di Chiara Ferragni viene stimato sui 102mila dollari ovvero circa 93mila euro, quindi è facile farsi alcuni conti in tasca per comprendere la crisi a cui l’influencer potrebbe andare incontro per ogni post mancato. Una situazione che certamente per Chiara Ferragni si prospetta come nefasta dal punto di vista lavorativo. Non rimane che restare aggiornati.