“È successo davvero!”. Chiara Ferragni, la notizia l’ha raggiunta poche ore fa

Chiara Ferragni, arriva la splendida notizia. Per l’imprenditrice digitale è un momento decisamente fortunato. Grandi novità accompagnate anche da grandi soddisfazioni fanno di lei una dei personaggi vip più seguiti di sempre. Il segreto? Rivolgersi ai fan con spiccata autenticità e fare del successo conseguito un motivo per dare sempre il meglio di se stessa. E alla fine ogni sacrificio viene ampiamente ripagato.

Nuovo record per Chiara Ferragni. La moglie di Fedez può davvero festeggiare l’importante traguardo raggiunto, risultato di professionalità e impegno da parte della nota imprenditrice milanese, ma anche del cuore che mette in tutto ciò che fa. Infatti la notizia arriva proprio nelle ultime ore e Chiara con un messaggio sottolinea la sua enorme gioia non appena appresa la sorpresa. Pare che il numero dei suoi affezionatissimi fan sia notevolmente incrementato al punto da segnare un record mai raggiunto fino ad oggi. “Vi amo tanto”, aggiunge entusiasta.

Nuovo record per Chiara Ferragni: “Vi amo tanto!”

In numeri parlano chiaro e procedono ben oltre le aspettative: raggiunti quasi 30 milioni di followers, e nello specifico 28,4 milioni mentre su TikTok, la moglie di Fedez viene seguita da 6.1 milioni di persone. Chiara Ferragni si posiziona ufficialmente al primo posto sul podio delle icone vip più seguite di sempre. E come molti sanno, Chiara per i fan non rappresenta solo un’influencer di successo, ma anche una mamma giovane e presente, oltre che bella, e una moglie che ha sempre mille attenzioni verso l’uomo che ama e con cui ha scelto di condividere ogni suo successo. (“È il suo fratello segreto”. Chiara Ferragni, nelle foto con le sorelle spunta anche lui: chi è).

Accanto a Fedez nei momenti di gioia, ma anche e soprattutto in quelli più difficili. Lo stesso rapper italiano ha confessato che proprio grazie all’amore di Chiara e alla presenza dei figli, Leone e Vittoria, è riuscito a tornare a credere nel miracolo della vita dopo la dolorosa diagnosi del tumore al pancreas. Da quel momento la famiglia si è rivelata più unita di sempre.

E non ultimo il gesto di Chiara Ferragni che ha decisamente sorpreso i fan. Stiamo parlando della decisione presa di devolvere l’intero compenso come co-conduttrice della serata inaugurale e finale del Festival di Sanremo alla rete nazionale antiviolenza D.I.RE. Così ha rivelato nel corso della conferenza stampa: “Ho sempre cercato di legare il mio percorso a diverse cause e quello dell’emancipazione della donna mi è sempre stato a cuore: la violenza non è solo fisica — quella più facile da riconoscere — ma anche psicologica ed economica. Questo progetto va nella direzione di rendere le donne libere e indipendenti economicamente, il passo necessario per sottrarsi alle violenze domestiche”.