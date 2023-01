Chiara Ferragni ha avuto tanta paura e ha fatto subito l’annuncio ai suoi follower. Purtroppo è successo qualcosa di improvviso e quindi inaspettato nella sua famiglia e ha deciso di sfogarsi con tutti i suoi fan, che ovviamente si sono immediatamente preoccupati. Ha avuto la forza di realizzare una breve Instagram story, nella quale ha fornito le prime spiegazioni dell’accaduto, anche se presumibilmente occorrerà aspettare le prossime ore per avere un quadro della situazione che sia certamente più chiaro.

Dunque, Chiara Ferragni è apparsa sui social e la sua paura si è subito avvertita sul suo volto. Poi è arrivato l’annuncio, che ha rattristato migliaia e migliaia di persone, che le stanno chiedendo ulteriori dettagli. Una vicenda che ha lasciato angosciata l’imprenditrice digitale e siamo sicuri che anche suo marito Fedez abbia avuto il suo stesso stato d’animo. L’imprevisto ha scosso la quotidianità dei Ferragnez e la speranza è che si possa risolvere tutto in modo definitivo, prima della sua esperienza a Sanremo 2023.

Chiara Ferragni, paura per lei: l’annuncio che preoccupa tutti

Una brutta avventura per Chiara Ferragni, travolta dalla paura da un momento all’altro. Il suo annuncio è arrivato improvvisamente, quindi il popolo del web non si aspettava di sentire quelle parole. A ricostruire la vicenda, prendendo spunto dalla sua story su Instagram, è stato il sito de Il Mattino, che ha anche rivelato qualche particolare in più su chi sia il protagonista di questa storia tutt’altro che positiva. Anche se pare che la situazione sia tornata alla normalità, sebbene l’ansia resti ugualmente.

Queste le parole di Chiara Ferragni: “Ci siamo presi un bello spavento per Mati. Sono contentissima, ma ci siamo presi un bello spavento con Mati, anche se adesso sembra essere tutto sotto controllo. Speriamo bene” e la moglie di Fedez ha anche incrociato le sue dita in segno di speranza. Ci sono stati problemi dunque per Matilda, la sua adorata cagnolina di 12 anni. Non ha svelato altro, ma presumibilmente ha avuto qualche imprevisto di natura fisica anche se ora le sue condizioni sarebbero buone.

Chiara Ferragni ha festeggiato il 12esimo compleanno di Matilda, avvenuto nel luglio scorso, scrivendo su Instagram: “La mia guerriera, che ha sconfitto il cancro due anni fa ed è ancora con noi nonostante le probabilità, rendendoci una famiglia così felice. Sono così grata per tutto il tempo che passiamo insieme”.