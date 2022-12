Colpo di scena nelle foto natalizie di Chiara Ferragni, infatti è spuntato fuori un ragazzino misterioso e i fan subito si sono attivati per cercare di capire chi potesse essere. Alla fine la verità è uscita fuori, grazie anche ad alcuni utenti che si sono ricordati di questa vicenda. La moglie di Fedez si è immortalata in compagnia delle sorelle Valentina e Francesca, ma è spuntato anche un ‘intruso’ maschile. E la caccia al suo identikit è partita immediatamente. Il ragazzo in questione è riapparso anche insieme a Leone.

Dunque, Chiara Ferragni era in compagnia anche di un ragazzino misterioso e si è poi finalmente scoperto tutto. Intanto, nei giorni scorsi è uscita fuori la cifra monstre sborsata per la loro nuova casa a Milano. Secondo Milano Notizie le residenze Libeskind si aggirano sui 10mila euro a metro quadro. Gli appartamenti vanno da un prezzo complessivo di circa 840 mila euro agli attici più lussuosi da circa 4 milioni di euro. Ma torniamo all’attualità e vediamo chi si trovava insieme alle sorelle Ferragni.

Chiara Ferragni, ragazzino misterioso insieme alle sorelle: chi è

Chiara Ferragni, che si è fotografata dunque con questo ragazzino misterioso nonché con suo padre e le sorelle Valentina e Francesca, aveva comunque parlato di lui anche in una sua vecchia intervista datata circa dodici mesi fa e rievocata dal sito Leggo. Si tratta di una persona molto importante della sua famiglia, infatti l’imprenditrice digitale lo ritiene parte integrante del nucleo. Vediamo insieme quindi di chi stiamo parlando e come mai ha deciso di andare a sciare insieme a loro sulle Dolomiti.

Il ragazzino apparso nelle immagini familiari è il fratellastro di Chiara, Valentina e Francesca Ferragni e ha 13 anni. La mamma di Leone e Vittoria aveva detto in passato: “È figlio di mio padre, quindi in realtà è fratellastro. Ma lo considero come se fosse mio fratello”. Quindi, un bellissimo momento di famiglia allargata dato che loro lo hanno accolto subito nonostante si tratti del figlio avuto dal padre con la nuova compagna. E tutti insieme si stanno godendo delle vacanze natalizie da sogno.

I follower di Chiara Ferragni avevano infatti scritto: “Io che mi scordo che hanno anche un fratello”, “Ma da quando hanno un fratello? Sembra una puntata delle Kardashian”, “Ma hanno anche un fratello? Mai visto”, “Il fratello è uguale al padre”, “Il fratellino è uguale alla sorella Francesca”.