“È stata esclusa”. Chiara Ferragni, bomba in famiglia. Succede tra lei e la sorella Valentina

Chiara Ferragni è nella bufera totale dopo il suo gesto, che ha scatenato una serie di polemiche. Protagonista anche sua sorella Valentina, vittima dell’operato dell’imprenditrice digitale. Quest’ultima, soltanto qualche ora fa, aveva ricevuto una notizia sicuramente molto più bella. Infatti, voci all’interno dei corridoi Rai hanno riferito che l’Eurovision Song Contest 2022, che si svolgerà in Italia l’anno prossimo, potrebbe essere condotto proprio da lei in compagnia del presentatore Alessandro Cattelan.

Ora però ha fatto un’azione non solo nei confronti della sorella, che ha creato un po’ di scompiglio in rete. Infatti, nessuno si sarebbe aspettato un trattamento del genere dell’influencer verso l’amata sorella. Quello che è emerso sta dunque facendo discutere non poco e difficilmente le voci si placheranno facilmente. Staremo a vedere se le due donne vorranno rompere il silenzio intorno ad una vicenda, che ha lasciato tutti perplessi. Ma al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali in merito.

Chiara Ferragni aveva in condivisione con Valentina e l’altra sorella Francesca una società, che si chiama ‘SisterHood’. Ha preso la decisione di liquidare la stessa. Ad esempio, al socio storico Pasquale Morgese ha consegnato un milione di euro, visto che deteneva il 45% dell’impresa. Avrebbe dovuto percepire 4.500 euro, invece l’uomo ha chiesto con forza quella somma consistente e lei ha dovuto accettare, staccando ben quattro assegni circolari non trasferibili che hanno raggiunto quella somma.





Per quanto riguarda invece Valentina, aveva lo 0,5% della società e come liquidazione ha avuto una cifra davvero risibile. Chiara Ferragni le ha infatti versato 50 euro. Una somma che è stata considerata simbolica. 50 euro anche al manager di fiducia, Salvatore Maria Damiano. A riferire tutte queste notizie è stato il sito ‘La provincia di Cremona’, che ha dunque appreso tutti i dettagli. In tanti comunque sono rimasti sorpresi dall’esclusione di Valentina dalla società e da quel versamento bassissimo.

Un gesto del figlio di Chiara Ferragni, Leone, ha sciolto il cuore dei fan. In un video postato da Chiara Ferragni su Instagram, Leone in macchina vede un cartellone pubblicitario gigante in cui è ritratta mamma Chiara. “L’autista”, forse nonno Franco, si avvicina al mega manifesto e chiede al piccolo: “La vedi?”. Leone a quel punto spiazza tutti scandendo con tenerezza: “La mia mamma”.