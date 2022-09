Disavventura per Chiara Ferragni, la quale ha raccontato di un incidente che le ha provocato qualche problema di salute. E l’imprevisto continua a crearle fastidio e non si sa ancora come possa evolversi la situazione. In alcune Instagram stories, ha rivelato in inglese cosa le è capitato e successivamente, mentre si trovava insieme a Fedez, ha svelato di aver scoperto cosa abbia ufficialmente e ci vorrà del tempo per capire quando potrà ristabilirsi completamente. E ciò potrebbe arrecarle conseguenze lavorative.

Prima di dirvi tutto su Chiara Ferragni e l’incidente che le ha causato il problema di salute, nei giorni scorsi è esplosa la polemica per una sua vecchia foto. Sul profilo Twitter di Mattia Mauri ecco comparire Chiara Ferragni allora 20enne accanto ad altri ragazzi. Ma il problema sorge quando alle loro spalle ecco apparire anche il simbolo del Pdl, voluto da Silvio Berlusconi nel 2009 come alleanza tra Forza Italia e Alleanza Nazionale. Insomma, la foto dal passato di lei non sembra essere piaciuta.

Chiara Ferragni, incidente all’occhio: che tipo di problema di salute ha

In particolare, Chiara Ferragni ha avuto questo incidente inaspettato, anzi per essere più precisi un infortunio, mentre si trova nella città di Parigi. Qui è al lavoro per la settimana della moda nella capitale francese, ma in compagnia del marito e dei figli Leone e Vittoria ha voluto anche concedersi un momento di relax assoluto a Disneyland Paris. Peccato però che questa vacanza-lavoro si sia trasformata anche in qualcosa di più negativo, infatti uno dei figli le ha provocato involontariamente un problema di salute.

Questa la confidenza di Chiara Ferragni ai suoi fan, che si è immortalata con occhiali da sole al viso: “Stavo giocando con Leone e Vittoria sul pavimento, quando lui mi ha infilato per sbaglio un dito nell’occhio destro. Ho bisogno di farmi controllare da un dottore adesso”. Come ha mostrato ai follower, si è temporaneamente alzata gli occhiali e ha fatto vedere il suo occhio, parso rosso e non aperto del tutto. In seguito, ha anche aggiunto di essere stata visitata da un oculista, che le ha dato una cura.

Ecco la conclusione di Chiara Ferragni: “Siamo andati da un oculista e mi ha confermato che si tratta di un graffio sulla cornea. Quindi, bisogna mettere dei colliri e una crema e se faccio troppa fatica a tenere aperto l’occhio, dovrò mettere una benda. Sarà proprio bellissimo per le prossime sfilate, un look decisamente diverso”, ha chiosato con ironia.