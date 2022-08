Ancora una volta Chiara Ferragni ha sorpreso tutti sui social con una foto da urlo del suo lato B. Mai l’avevamo vista così ‘intima’, infatti la moglie di Fedez ha voluto osare ancora una volta e il risultato è stato praticamente scontato. Un’ondata di mi piace e di commenti entusiastici nei confronti dell’imprenditrice digitale, che non può che essere soddisfatta dei suoi follower, i quali non le fanno mai mancare l’apporto giusto. Ma davvero stavolta l’immagine ha superato ogni aspettativa.

Chiara Ferragni ha sfoderato una foto del lato B incredibilmente bella. Giorni fa lei ha fatto vedere un altro gioiello, indossato durante la vacanza a Ibiza. Si tratta di un anello che Chiara Ferragni ha ricevuto da Del Pàramo Vintage Joyas, azienda spagnola specializzata in gioielli vintage, come scrive il sito Fanpage. In platino e diamanti, il prezioso si chiama ‘Romeo e Giulietta’, risale al 1940 e ha un significato importante. Il prezzo? Come si legge tra i commenti del post, costa 2800 euro.





Chiara Ferragni, la foto del suo lato B è perfetta

Ancora una volta Chiara Ferragni si è mostrata in costume e ha incendiato i giorni che precedono Ferragosto. Con questo nuovo bikini ha fatto vedere il suo fondoschiena, ritenuto un’autentica perfezione dalla maggioranza dei suoi ammiratori. Lei è apparsa subito molto sorridente e soddisfatta di quel post, forse ben consapevole che avrebbe ottenuto i consensi immaginati alla vigilia. Ma andiamo a vedere insieme cosa le hanno scritto i fan sotto quella istantanea memorabile.

Nel suo post Chiara Ferragni ha semplicemente scritto: “In Chiara Ferragni Brand trikini”. Mentre subito dopo i follower hanno cominciato a travolgerla con il loro affetto: “Meraviglia delle meraviglie”, “Amo questo bikini”, “Stupenda Chiara”, “Ti dona il colore, sei bellissima”, “Che bel costume, il colore è fantastico ed estivo. Mi piace un sacco”. E altri hanno aggiunto: “Che bella, semplice e dolce”, “Sei una scultura meravigliosa”, “Un quadro perfetto”, “Affascinante, sei veramente una splendida ragazza”.

E anche la mamma di Chiara Ferragni non è stata da meno recentemente. Marina Di Guardo è di una bellezza incantevole e l’imprenditrice digitale ha sicuramente preso i lati migliori del genitore. La donna è in totale relax in una delle zone più belle della nostra Italia, ovvero la Costa Smeralda in Sardegna. Il bikini sfoggiato dalla signora è stato veramente spettacolare.

Chiara Ferragni a Ibiza con un nuovo anello in platino e diamanti: il prezzo