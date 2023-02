Chiara Ferragni e Fedez, altro che pace: stavolta la bomba la lancia Vanity Fair; secondo il giornale la crisi sarebbe vicina ad un punto di non ritorno. Nelle ultime settimane l’attenzione sulla coppia è stata altissima con le chiacchiere che si sono sprecate. L’ultima a sollevare un polverone era stata Guia Soncini che su l’Linkiesta aveva dato pesanti retroscena sul gossip del momento “Entrambi hanno chiesto a Prime una settimana non prevista di sosta nelle riprese”.



“La seconda stagione della serie The Ferragnez non può non contenere la crisi di stato di cui tutti parlano, i prodotti Prime hanno lavorazioni lunghe (vanno sottotitolati per tutto il mondo, e resi legalmente inattaccabili per i diversi luoghi). E – visto che a loro ora non va di filmare e di tirarsi i piatti a favor di camera – la piattaforma ha quindi spostato l’uscita: prevista per maggio, ora sarebbe a settembre”. E di loro si parla anche in tv.

Chiara Ferragni e Fedez, lui avrebbe cercato ospitalità da amici



L’ultima volta a Oggi è un altro giorno, il salotto Rai di Serena Bortone, dove erano intervenuti Francesco Oppini e Stefania Orlando con versioni identiche. “È tutto a posto” ha detto lui. “Beato chi ci crede scusa Francesco, secondo me è stato montato tutto ad arte, perché sta arrivando la nuova stagione dei Ferragnez”. Poche ore prima a dare una versione dei fatti opposta era stato il settimanale Cosmopolitan.

“Qualcosa deve essere successo in casa Lucia-Ferragni. Ed è chiaro a tutti che non è una questione di gelosia di Chiara, ma un discorso più complesso di rispetto, di sapersi fare da parte, di essere una comparsa e non sempre il protagonista”. Ora arriva la bomba di Vanity Fair che spiega come dall’11 febbraio la coppia non sia insieme su Instagram e lui abbia addirittura tentato l’addio del tetto coniugale.



Più nel dettaglio Fedez sarebbe stato ‘sfrattato’ al punto che avrebbe richiesto ospitalità ad alcuni amici. La sua richiesta però sarebbe stata un buco nell’acqua. Il motivo? Nessuno vorrebbe entrare nel caos che gira intorno allo scandalo mediatico che ha coinvolto la coppia più potente di Instagram. Il risultato? Vivrebbero da separati in casa: lui a dormire sul divano e lei nel letto dall’attico milanese di City Life.