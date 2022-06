“Ora è ufficiale”. Chiara Ferragni e Fedez, la notizia era già nell’aria. E c’è pure l’annuncio top

Chiara Ferragni e Fedez, notizia ormai ufficiale. Era già nell’aria da tempo questa possibilità, ma non c’erano le conferme. Ora è arrivato pure il classico nero su bianco e i fan sono letteralmente impazziti di gioia. Una splendida novità è stata comunicata a tutti i follower dalla stessa imprenditrice digitale e dal rapper milanese. Una goduria assoluta per chi li segue costantemente, in ogni passo della loro vita, e che adesso non vedono l’ora che il momento tanto atteso possa concretizzarsi al più presto.

Chiara Ferragni e Fedez, che bomba sganciata nelle scorse ore. Invece durante l’evento musicale LoveMi Fedez ha emozionato tutti a Milano quando ha iniziato a ringraziare tutti. “Grazie a tutti voi pubblico, per aver reso possibile ciò. Fino a tre mesi fa non credevo possibile di poter reggere un concerto di un’ora. Grazie ai medici e alla persona più importante che mi è stata vicino in questo periodo. Grazie a mia moglie”. Neanche a dirlo, Chiara Ferragni sotto al palco è scoppiata letteralmente in lacrime.





Chiara Ferragni e Fedez, l’annuncio: ci sarà The Ferragnez 2

Chiara Ferragni e Fedez, bellissima notizia accolta favorevolmente da tutti i loro accaniti sostenitori. Grande entusiasmo si è generato inevitabilmente sul web, quando il tutto è stato ufficializzato. E sono anche state proiettate già alcune immagini molto interessanti, che danno una sorta di assaggio di ciò che vedranno tutti a breve. Ci sono state delle Instagram stories da parte dell’imprenditrice digitale, nonché un video mostrato da colui che permetterà ai fan di godersi questo spettacolo.

Dunque, ci sarà l’attesissimo The Ferragnez 2, ovvero la serie tv di Amazon Prime che si sofferma sulla vita di Chiara Ferragni e Fedez. E sono arrivati i primi filmati inerenti a ciò che il pubblico vedrà nel 2023. Non è stata quindi annunciata la data ufficiale, ma si sono già intravisti ovviamente i due coniugi nonché il figlio Leone e il cane Maty. Secondo Gossip e Tv, non si vedrebbe la figlia Vittoria, che però sicuramente apparirà. Ma in questa presentazione non è stato possibile intravederla.

Prime Video ha commentato così nella didascalia: “Sì, avete capito bene! The Ferragnez – La Serie sta tornando”. E Chiara Ferragni ha risposto con dei cuori rossi. Altri fan hanno aggiunto: “Non vediamo l’ora”, “La prima serie è stata molto carina, aspettiamo con ansia e trepidazione la seconda”, “Dobbiamo aspettare un po’ troppo fino al 2023, ma aspettiamo sicuramente volentieri”.

