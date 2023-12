Pandoro-gate, continuano le polemiche sul caso che ha visto coinvolta la reginetta dei social Chiara Ferragni a causa della raccolta fondi organizzata un anno fa insieme all’azienda Balocco per i bambini malati dell’ospedale Regina Margherita. Iniziativa che secondo l’Antitrust non aveva nulla di benefico, ma serviva solo a pagare il cachet della influencer e del suo team.

Soprattutto in tanti in queste ore stanno cercando di fare i conti in tasca alla popolarissima influencer per capire a quanto ammonta il suo patrimonio personale e quanto guadagna per le sue campagne promozionali. Ebbene i numeri che escono fuori sono esorbitanti. Cifre da capogiro che sicuramente non sono alla portata di mano di lavoratori comuni “mortali”. La domanda successiva che sorge spontanea è la seguente: lo scandalo del pandoro rischia di far crollare questo enorme impero economico costruito a colpi di clic?

Leggi anche: Fedez, il suo patrimonio è stellare: le cifre dalla stima di Forbes. Ecco cosa ha





L’impero economico di Chiara Ferragni. Cachet e guadagni: ecco tutti i numeri dell’influencer

Quello dell’influencer è un mestiere che permette di incassare un fiume di soldi. E ovviamente non c’è niente da contestare se viene svolto in maniera corretta, senza cioè ingannare i propri seguaci che si vuole spingere a comprare un prodotto piuttosto che altro. Qui invece il problema sarebbe un altro. Chiara Ferragni si è difesa in un video sostenendo che il suo sarebbe stato solo un errore di comunicazione. Ha spiegato che da parte sua non c’è stato nessun tentativo di trarre in inganno nessuno. Ha promesso che in futuro terrà separate le sue due attività, quella commerciale e la parte dedicata alla solidarietà. Per farsi perdonare ha deciso di devolvere un milione di euro all’ospedale. Ma impugnerà comunque la multa, perché la ritiene ingiusta.

Ecco allora un po’ di dati per capire ciò di cui stiamo parlando. Ebbene, Ferragni conta su un esercito di quasi 30 milioni di seguaci (29,6 per la precisione) su Instagram. Per un singolo post, la reginetta dei social incasserebbe tra 82mila e 95mila euro. Una somma che scende a 70mila euro per una singola stories. Il suo guadagno mensile si aggirerebbe intorno a 864mila euro. Dopo lo scoppio del pandoro-gate Ferragni ha perso circa 70mila follone. Una inezia, se si pensa che si parla solo dell0 0,2 per cento del totale.

Numeri davvero esorbitanti. Va detto che tutto quello che Ferragni tocca sui social si trasforma in oro. Come un re Mida. Una regina in questo caso. Basti pensare che anche la tuta che ha indossato nel video in cui ha chiesto scusa per il caso dell’ospedale e dei bambini malati, è andato letteralmente a ruba nei negozi on line.