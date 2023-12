I fan se lo chiedevano da tempo e ora hanno avuto la risposta. Si è infatti scoperta una cosa importante su Fedez, ovvero a quanto ammonterebbe il suo patrimonio. Lui riesce ad ottenere guadagni su più fronti ed effettivamente i soldi che intasca sono notevolissimi. La sua carriera musicale è ottima, basti pensare che ha pubblicato sette album in studio e l’ottenimento di dischi di platino.

Ma c’è anche altro nella vita professionale di Fedez, infatti il suo patrimonio aumenta in virtù anche di alcune società che ha, in primis la Doom e la Zdf. La Doom è amministrata dalla sua mamma e si occupa di artisti di diversi ambiti: musica, spettacolo e sport in particolare. E proprio questo gli garantirebbe un guadagno a dir poco entusiasmante.

Fedez, a quanto ammonta il suo patrimonio

A dire tutto su Fedez e il suo patrimonio stellare è stato Forbes, che a proposito della Doom ha fatto sapere che il cantante otterrebbe 1,8 milioni al mese. La sua collaborazione con Amazon Prime Italia a Celebrity Hunted e LOL – Chi ride è fuori gli avrebbe permesso di portarsi a casa 800mila euro. In totale, nell’anno che sta per finire avrebbe totalizzato circa 20 milioni di fatturato.

Entrando nei particolari, Forbes ha rivelato che Zedef gli farebbe percepire 4 milioni, mentre 1,6 ne deriverebbero da Zdf. Poi il fatturato di Autoscontri è giunto a 10 milioni. Da tenere d’occhio anche la situazione social network, visto che grazie alle sue pubblicità con Intimissimi, Supreme e Versace otterrebbe 31.200 dollari ad ogni post che mette. Se la passa benissimo ovviamente anche la moglie Chiara Ferragni.

Chiara avrebbe un patrimonio di 40 milioni ed entrambi guadagnerebbero insieme 28mila euro giornalieri, ovvero 20 euro ogni minuto che passa e 33 centesimi addirittura al secondo.