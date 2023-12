“Va via, ha deciso così”. Chiara Ferragni, il clamoroso addio dopo lo scandalo dei pandori. Chi la lascia

Chiara Ferragni, l’aggiornamento sulla situazione. Il ‘caso’ dei Pandori Balocco ha trainato con sè tante ripercussioni e sotto diversi punti di vista non solo per la nota imprenditrice milanese. Senza alcun dubbio per la moglie di Fedez il momento non è comunque dei migliori e le pagine di gossip non fanno che riempirsi tutte di indiscrezioni e polemiche. Dopo Safilo, anche un altro brand sarebbe sul punto di prendere la decisione.

Chiara Ferragni, un altro addio in vista. Dopo la notizia relativa ai rapporti tra l’influencer e il rinomato produttore di occhiali, un’altra ‘bomba’ colpisce Chiara Ferragni e una presunta ‘fuga’ degli altri sponsor con cui la Ferragni intesse rapporti lavorativi. E per la nota imprenditrice italiana si prospetta un periodo di crisi.

Chiara Ferragni, un altro addio in vista. Dopo Safilo, un altro brand pronto a lasciare

Ogni singolo post di Chiara Ferragni viene stimato sui 102mila dollari ovvero circa 93mila euro, quindi è facile farsi alcuni conti in tasca per comprendere la crisi a cui l’influencer potrebbe andare incontro per ogni post mancato. Una situazione che certamente per Chiara Ferragni si prospetta come nefasta dal punto di vista lavorativo.

E la faccenda non si ferma al solo nome del noto e prestigioso gruppo Safilo. Oggi la notizia tira in ballo un altro brand che sarebbe prossimo a interrompere i rapporti lavorativi con l’influencer. Stiamo parlando del marchio Coca-Cola che aveva ingaggiato Chiara circa due mesi fa per girare uno spot.

Oltre Coca-Cola anche un altro marchio sarebbe sul punto di dire addio a Chiara e si tratta proprio della società Pantene, che ha scelto Chiara come testimonial. La notizia in ogni caso non è stata confermata quindi i fan restano in attesa di scoprire tutti gli aggiornamenti dovuti.