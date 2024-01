“Devo dirti una cosa, Chiara”. Amadeus contro la Ferragni: parole come macigni. Altri guai in arrivo

Chiara Ferragni, altri guai e ora dice la sua pure Amadeus. Non è un periodo positivo per l’influencer più famosa d’Italia. Dopo il caso del pandoro e della ‘finta’ beneficenza sono spuntate fuori pure le uova di Pasqua. Ma non è finita. A quanto pare i casi di beneficenza poco trasparenti si moltiplicano e diversi sponsor hanno iniziato ad abbandonare Chiara.

Ora La Verità rivela il nuovo filone della bambola Trudi a immagine e somiglianza di Chiara Ferragni. A quanto pare i pm di Milano e la Guardia di Finanza che indagano sul pandoro Balocco e sull’uovo di Pasqua di Dolci Preziosi starebbero considerando anche l’iniziativa del maggio 2019 che riguarda la bambola da 34 centimetri, il cui prezzo di vendita è recentemente sceso da 34,99 a 24,99 euro.

Scoppia il caso della bamboma e pure Amadeus ‘inchioda’ Chiara

La bambola in edizione limitata veniva presentata così: “Visto che molti di voi hanno amato la bambola Chiara Ferragni che creammo per il nostro matrimonio (con Fedez, ndr) abbiamo deciso di creare un’edizione limitata della Chiara Ferragni Mascotte: si vende ora su The Blonde Salad e tutti i profitti andranno a Stomp out bullying, un’organizzazione no profit per combattere contro il cyberbullismo, un argomento molto vicino al mio cuore”.

La Tbs crew Srl, società controllata da Chiara Ferragni, ha fatto sapere: “In merito a quanto riportato in data odierna da alcuni organi di informazione relativamente alla bambola Ferragni si precisa che i ricavi derivanti dalle vendite di tale bambola avvenute tramite l’e-commerce The Blonde Salad, al netto delle commissioni di vendita pagate da Tbs al provider esterno che gestiva la piattaforma e-commerce, sono stati donati all’associazione Stomp Out Bullying nel luglio 2019”.

Intanto su quanto avvenuto a Chiara Ferragni è intervenuto pure Amadeus: “Provo dispiacere per chi vive questa situazione. Lei è una professionista dedita al lavoro, è successo un corto circuito che non conosco. Lascia tutti con l’amaro in bocca. Quando sei a un certo livello la svista non ti è permessa. Trapattoni diceva: ‘Il posto più bello dove stare sulla nave è l’albero maestro, ma è anche quello dove sei più esposto ai venti: non puoi permetterti di fare nessun errore”.

