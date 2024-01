Chiara Ferragni, arriva la conferma. Il caso di Pandoro Balocco ha sicuramente provocato uno tsunami nella vita professionale e pubblica della nota imprenditrice e influencer milanese. La fuga di molti sponsor era quasi del tutto inevitabile così come il polverone alzato dalle news sul ‘caso’. E adesso arriva un’altra notizia ‘bomba’ dopo la notizia della fuga che riguarderebbe anche i follower che arrivano a meno 179.378.

Chiara Ferragni dopo il il pandoro-gate, tutti si danno alla fuga. Interrotte alcune delle collaborazioni professionali tra Chiara e gli sponsor. La lista sembra infatti allungarsi e dopo noti marchi, oggi anche quello della Coca Cola avrebbe deciso di fare un passo indietro.

Chiara Ferragni dopo il il pandoro-gate, tutti si danno alla fuga. Arriva un’altra notizia ‘bomba’

Decisioni momentanee? Questo non è ancora chiaro, anche se resta indiscutibile il momento molto delicato che sta affrontando l’imprenditrice e influencer non solo sotto il punto di vista professionale, ma anche personale. E di recente Chiara Ferragni avrebbe deciso di rompere il silenzio, ringraziando quanti al contrario hanno deciso di continuare a supportarla.

“Una cosa mi sento di dirla. – ha esordito Chiara Ferragni nella Instagram story – Vorrei ringraziare tutte quelle persone che in questi giorni mi sono state vicine e hanno avuto una buona parola per confortarmi. Ringraziare tutte quelle persone che hanno mandato un messaggio o un direct, che hanno chiesto come stessi, che mi hanno spronata a tornare sui social. Grazie a chi c’è, a chi ascolta, a chi non vuole affossare ma aiutare”.

E ancora un pensiero a chi ha espresso la propria opinione in maniera educata: “A coloro che hanno espresso la loro opinione, anche negativa, in tono pacato e costruttivo, perché nella vita c’è sempre tempo per confrontarsi, riflettere e ripartire. Le persone che ti vogliono veramente bene si vedono nel momento del bisogno, ed io vi ho visti, letti e sentiti. Grazie davvero”, ha concluso Chiara Ferragni.