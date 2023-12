Chiara Ferragni, la clamorosa scoperta. Il caso che ha travolto la nota imprenditrice milanese è ancora sulla bocca di tutti e giorno dopo giorno le notizie in merito affollano le pagine di gossip. Proprio come quella che stiamo per raccontarvi e che intorno al nome della Ferragni crea ulteriore clamore. In tutto ciò, l’influencer sembra aver deciso di tacere defilandosi dai social network.

Le “lacrime di Chiara Ferragni” in vendita su eBay. Non credete ai vostri occhi? Ebbene, è tutto vero. Dopo la vicenda che ha travolto e continua a travolgere il nome della nota influencer milanese, le notizie continuano a circolare alla velocità della luce. Ma scopriamo nel dettaglio cosa sta succedendo realmente.

Le “lacrime di Chiara Ferragni” in vendita su eBay: la scoperta dopo il video di scuse dell’influencer

Dopo il caso esploso circa i Pandoro Balocco, si è verificata la corsa dei collezionisti che vanno alla spasmodica ricerca di oggetti legati al marchio personale dell’imprenditrice: in vendita addirittura le “lacrime di Chiara Ferragni”. È diventato iconico il video condiviso da Chiara in lacrime dove annunciava di volere rimediare all’errore: “Questi sono i valori che hanno sempre spinto me e la mia famiglia. Questo è quello che insegniamo ai nostri figli. Gli insegniamo anche che si può sbagliare, e che quando capita bisogna ammettere, e se possibile, rimediare all’errore fatto e farne tesoro. Ed e quello che voglio fare ora”.

“Il mio errore in buona fede è stato legare con la comunicazione una attività commerciale a una di solidarietà. Purtroppo si può sbagliare, mi spiace averlo fatto e mi rendo conto che avrei potuto vigilare meglio. Ma, se la sanzione definitiva dovesse essere – come spero – inferiore a quella decisa dall’Agcm, la differenza verrà aggiunta al milione di euro”. E adesso mentre Chiara Ferragni perde consenso e sponsor, sulle aste on-line i prodotti da lei sponsorizzati sono ricercatissimi e raggiungono cifre da capogiro.

Caccia aperta su eBay per l’acquisto del pandoro Balocco griffato Chiara Ferragni: il prodotto viene messo in vendita a un cifra che raggiunge perfino i 600 euro. “Aiutiamo Chiara a pagare la multa o doniamo il ricavato in beneficenza?”, si legge in nota all’annuncio di vendita. Tanti gli oggetti legati al nome dell’imprenditrice e cifre da capogiro oltre a quelle del Pandoro. Anche l’acqua Evian, criticata sia per estetica che per prezzo -8 euro- sul sito di aste online è resa disponibile da un minimo di 60 euro fino ai 600. E dopo il video di scuse della Ferragni sul sito di aste appare anche il barattolino con le “Lacrime di Chiara Ferragni”, quotato a 6,50 euro.