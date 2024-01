Chiara Ferragni è tornata su Instagram. Dopo lo scandalo dei pandori Balocco e le uova di Pasqua, la maxi multa dell’Antitrust, le 4 inchieste aperte su lei e un periodo di pausa dai social durato una quindicina di giorni, l’imprenditrice ha pubblicato un paio di storie su Instagram. La fuga di follower continua, dal 15 dicembre ad oggi, secondo il sito Not Just Analitics, l’influencer avrebbe perso 179.378 follower.

Paragonando a quanti ne ha raccolti grazie all’operazione Sanremo 2023 e alla serie The Ferragnez, non sono tanti perché Chiara Ferragni si era portata in bacheca oltre 1milione e mezzo di fan. Ma 180mila follower in meno non sono neanche pochi per chi come lei lavora con i social grazie alle collaborazioni con dei brand che la scelgono come testimonial.

Chiara Ferragni torna sui social dopo lo scandalo Balocco

Chiara Ferragni ha pubblicato una sua fotografia con la scritta “Mi siete mancati” e un box per le domande in cui chiede ai follower “Come state?”. Poi ha scritto una lunga lettera con un ringraziamento a tutte le persone che in quesi giorni le sono rimaste vicine. Come detto, da quel 18 dicembre, giorno in cui ha pubblicato il video di scuse, Chiara Ferragni ha perso quasi 169mila follower. Un gesto significativo per chi ha deciso di dare addio al suo profilo anche solo per “protesta”.

“Una cosa mi sento di dirla. – ha esordito Chiara Ferragni nella Instagram story – Vorrei ringraziare tutte quelle persone che in questi giorni mi sono state vicine e hanno avuto una buona parola per confortarmi. Ringraziare tutte quelle persone che hanno mandato un messaggio o un direct, che hanno chiesto come stessi, che mi hanno spronata a tornare sui social. Grazie a chi c’è, a chi ascolta, a chi non vuole affossare ma aiutare”.

E ancora un pensiero a chi ha espresso la propria opinione in maniera educata: “A coloro che hanno espresso la loro opinione, anche negativa, in tono pacato e costruttivo, perché nella vita c’è sempre tempo per confrontarsi, riflettere e ripartire. Le persone che ti vogliono veramente bene si vedono nel momento del bisogno, ed io vi ho visti, letti e sentiti. Grazie davvero”, ha concluso Chiara Ferragni.

Nei giorni scorsi a Roma, precisamente in via del Babuino, è stato vandalizzato il negozio di Chiara Ferragni. Sulla vetrina e sull’insegna del sono apparse le scritte come “truffatrice” e “bandita”. Gli insulti, scritti nel pomeriggio di lunedì e fanno riferimento al “caso pandoro Balocco”, sono state pubblicate su TikTok e hanno fatto il giro dei social.