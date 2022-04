L’ultima foto ufficiale era stata scattata l’8 novembre dopo il rientro a Monaco . Poi più niente, a parte ricoveri, smentite e conferme da parte del Principato di Monaco sulle condizioni precarie di salute di Charlene, moglie del principe Alberto. Il giorno di Pasqua, proprio sull’account ufficiale della principessa, è stata pubblicata una foto che ritrae la famiglia monegasca con tanto di auguri di buona Pasqua.

L’ex nuotatrice sudafricana, da tempo assente da ogni occasione ufficiale in seguito a una serie di problemi di salute anche piuttosto gravi, è ricomparsa una foto ufficiale pubblicata sull’account Instagram della casa reale e in quello personale. Un calvario iniziato a seguito di una infezione all’apparato otorinolaringoiatra che l’ha costretta a restare per tanti mesi in Sudafrica lontano dal marito Alberto e dai figli Jacques e Gabriella. La principessa era tornata nel principato di Monaco a novembre ma la sua tranquilla convalescenza a casa era stata nuovamente minata da altri problemi di salute e per questo motivo era stata ricoverata in una struttura.





Charlene di Monaco, la nuova foto della principessa

Prima dello scorso Natale, il marito Alberto aveva provato a rassicurare tutti sulle condizioni di salute della moglie: “Ha capito di aver bisogno di aiuto. Era sopraffatta e non poteva affrontare i doveri ufficiali, la vita in generale o persino la vita familiare”, aveva annunciato con un comunicato stampa. Poi le tante voci circolate in questi mesi e non solo riguardanti la salute della principessa.

“Probabilmente sarò costretto a dirlo tante volte, ma il problema di Charlene non ha niente a che vedere con la nostra relazione. Voglio che sia chiaro. Non ci sono problemi nella nostra relazione. È qualcosa di diversa natura”, aveva spiegato ancora il principe Alberto parlando della moglie Charlene. Quello di Charlene è stato ritorno atteso da tutti i cittadini del Principato, ma anche dai tanti che hanno seguito le sue vicissitudini in questi mesi.

Nella foto pubblicata su Instagram la principessa appare vestita di bianco, con un taglio di capelli corto, abbracciata ai gemelli Jacques e Gabriella e al marito Alberto. Charlene ha condiviso la fotografia sul suo account Instagram personale, accompagnandola con un cuore.

“Lunghi mesi davanti”. Charlene di Monaco, preoccupa la nota ufficiale del Palazzo sulla sua salute