Charlène di Monaco si trova in Sudafrica dapprima per seguire iniziative di beneficenza e poi per un grave problema a orecchie, naso e gola che l’ha costretta a due operazioni. Queste sono le notizie ufficiali riguardo la moglie di Alberto di Monaco. In realtà da giorni si rincorrono gossip che parlano di crisi matrimoniale con il consorte. La prima a parlare è stata Christa Mayrhofer-Dukor, cugina viennese della scomparsa principessa Grace, in una intervista rilasciata al settimanale Oggi.

“Poco tempo fa, al telefono con Alberto, ho cercato di chiedere notizie al riguardo, ma la sua reazione e stata un po’ evasiva. Lui era diverso dalle nostre solite telefonate. Ha sorvolato su questo argomento, notavo che non voleva parlarne, rispondeva a monosillabi”. E ancora: “Alberto e Charlène hanno difficolta nel loro rapporto. Per questo motivo è scappata – spiega Christa Mayrhofer-Dukor -. Vuole vedere come si sviluppa la situazione. Potrebbe semplicemente aspettare che Alberto si trovi un’altra oppure tornare, se questo non dovesse accadere”, “ho avuto l’impressione che i due abbiano avuto una grande discussione e per questo lei sia partita”.

Di questo gossip reale si è interessato anche Morning news, il programma di Canale 5 condotto da Simona Branchetti. A riferire la sua opinione è stata Candida Morvillo. “Mi permetto di dirlo perché le due figlie naturali che il principe ha avuto” sono il frutto di due relazioni “con ragazze che non avevano origini nobili, ragazze normali che non avevano il profilo della donna immagine”.





Da quel che si capisce Charlène pare sia scelta per rilanciare l’immagine (e il turismo) del Principato, secondo una regia di marketing per rinverdire i fasti del glamour di Monte Carlo che potrebbe ora ritorcersi contro il principe. Un esempio tangibile è l’abbigliamento sfoggiato in passato da Charlène che “veniva vestita come Grace Kelly, i richiami nella comunicazione erano continui – spiega la Morvillo -. Ed è difficile pensare che venissero da lei, una sportiva” e non un’esperta di moda e comunicazione.

Come si legge su Io Donna, Charlène è stata colpita da una grave infezione alle vie respiratorie in seguito a un’operazione di rialzo del seno mascellare per l’inserimento di un impianto dentale. L’infezione, purtroppo, ha richiesto più di un intervento chirurgico, l’ultimo dei quali si è svolto nel mese di giugno ed è durato parecchie ore.