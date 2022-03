Dopo mesi passati in Sudafrica e il ricovero in una clinica Svizzera, Charlene di Monaco ha fatto rientro a casa il 12 marzo. Un calvario iniziato a seguito di una infezione all’apparato otorinolaringoiatra che l’ha costretta a restare per tanti mesi in Sudafrica lontano dal marito Alberto e dai figli Jacques e Gabriella. La principessa non è del tutto guarita, tuttavia ha avuto il permesso da parte dei medici di trascorrere la convalescenza nel Principato. “In accordo con i Suoi medici, visto l’incoraggiante risultato delle cure – leggiamo oggi in un comunicato ufficiale – la principessa proseguirà il recupero nel Principato, con Suo Marito e i figli al Suo fianco. SAS si è felicemente riunita con la Sua famiglia e i suoi cari”.

Secondo alcune fonti, una volta rientrata a Monaco Charlene si è subito trasferita nella tenuta di Roc Agel, residenza dei Grimaldi sulle alture della Costa Azzurra. Un luogo lontano dai riflettori e, soprattutto, lontano da Carolina e Stéphanie, con le quali la principessa pare non vada molto d’accordo. I sudditi sono impazienti di rivederla e le occasioni potrebbero essere due: il Gran Premio di Formula 1, che si terrà il 28 e il 29 maggio 2022 e la regata “Riviera Water Bike Challenge”, in programma per il prossimo 5 giugno dallo Yacht Club di Monaco.





Informazioni certe sulla principessa Charlene di Monaco sono sempre poche. Una di esse è stata fornita dal canale tedesco RTL – è che la principessa settimana scorsa è tornata in Svizzera, forse per un controllo medico. Lo confermerebbero gli scatti realizzati all’aeroporto dai paparazzi la scorsa settimana e diffusi sulla rete tedesca. Osservando le foto si nota una donna con corporatura simile a quella di Charlene con un cappotto e degli stivali nello stile di quello prediletto dalla principessa.

Se l’identità dovesse essere confermata si tratterebbe della prima foto da novembre di Charlene di Monaco e si tratterebbe una principessa molto diversa da come eravamo abituati a vederla con i capelli cortissimi e, soprattutto, biondo platino, un po’ come il cantante punk Billy Idol. Un look decisamente ribelle. Ma, forse, è proprio la ribellione l’unica ancora salvezza di colei che è considerata la principessa più infelice degli ultimi anni.

Insomma le condizioni della principessa sono sempre avvolte da un alone di mistero. Il magazine Voici riferisce che Charlene non sia per niente felice di essere tornata nel Principato e stia meditando di trasferirsi in Svizzera. “Da quando è rientrata dalla Svizzera, Charlene ha pensato di tornarci per vivere ed essere libera”. Non è chiaro se l’eventuale trasferimento all’estero comporterà il divorzio da Alberto o si tratti solo di un esilio volontario dal quale potrebbe tornare esclusivamente per certi eventi fondamentali.