Chanel Totti compie 15 anni. È festa in casa Totti-Blasi per il compleanno della secondogenita della coppia, nata a Roma il 13 maggio del 2007. Sul social l’ex capitano della Roma ha pubblicato una foto accanto alla figlia Chanel e una dolce dedica: “Amore mio, tanti auguri! + 15”. Poi una emoticon a cuore e altre di faccine che danno baci.

Nello scatto pubblicato da Francesco Totti, Chanel bacia il papà e lui sorride e dal suo sguardo si evince tutto l’amore per sua figlia. Oltre al post, il pupone ha voluto dedicarle anche altre foto che ha condiviso come storie su Instagram.





Chanel Totti compie 15 anni: gli auguri di Francesco Totti

Ormai non è più una bambina, Chanel Totti compie 15 anni e per lei non potevano mancare gli auguri pubblici. Ormai adolescente, anche Chanel si diverte su TikTok, insieme a papà Totti e a mamma Ilary Blasi, impegnata nella conduzione dell’Isola dei Famosi, andata in onda proprio il giorno del suo compleanno.

La famiglia Totti dimostra ancora una volta di essere sempre molto unita. Tutti ricorderanno le parole dell’ex capitano che ha così raccontato cosa ha significato per lui avere la possibilità di vivere pienamente la sua famiglia in un momento tanto difficile e delicato: “Con voi è tutto più bello”.

Anche sulle Instagram stories Francesco Totti ha pubblicato alcuni scatti insieme alla figlia Chanel per i suoi 15 anni. “Io e te”, aggiunge accompagnando la frase con due cuori l’ex capitano della Roma in occasione del compleanno della secondogenita. E Chanel è sempre più bella e simile a mamma Ilary Blasi come fanno notare i fan di Francesco Totti.

