Ignazio Moser è tornato a casa. Dopo l’avventurosa ed emozionante esperienza all’Isola dei Famosi ha ritrovato ad attenderlo la sua Cecilia Rodriguez. Non sono state settimane semplici. Prima le ‘scenate’ di gelosia della Chechu che non era proprio entusiasta della partenza del suo compagno. Poi dover commentare le giornate di Ignazio in Honduras, insomma non proprio il massimo. L’attesa è stata lunga ed estenuante ma alla fine i due si sono potuti riabbracciare.

Forse non sapete, però, che al ritorno dall’isola tutti i naufraghi devono rispettare una quarantena di almeno due settimane. Motivi di sicurezza, ovviamente. Allora ecco che Cecilia e Ignazio si ritrovano a dover restarsene a casa senza poter riprendere a tutti gli effetti una vita ‘normale’, mentre intorno a loro il Paese sta pian piano uscendo da pandemia e disposizioni anti-contagio. Quasi un controsenso che qualche problemino lo sta creando ai due innamorati.

Le giornate passano tra una faccenda e l’altra, un po’ di relax, dei giochi col cagnolino. Poi Ignazio Moser ha l’idea di riprendere la sua Cecilia Rodriguez mentre questa sta ripulendo la cucina. Niente di strano, se non fosse che alla Chechu c’è qualcosa che proprio non va giù. E lo dice forte e chiaro. Nel video si sente un audio: “Era lei a lavare i piatti, a pulire le scale, a spazzare la camera della signora e anche quella delle signorine, sue figlie…”.





Ignazio Moser si diverte un casino, Cecilia Rodriguez decisamente meno. Infatti poco dopo la Chechu rimprovera il suo compagno: “Brutte foto che fai”. “Perché?” gli chiede Ignazio. “Perché sei cattivo, perché mi riprendi sempre male, male. Sembro un ce**o nelle tue stories, sempre. Perché sei geloso!”. A questo punto Ignazio, che non sembra molto turbato da queste parole, ribatte: “Perché i social premiano la spontaneità, la genuinità del contenuto”.

Cecilia, tuttavia, non sembra molto contenta: “Torna a dormire, dormi, dormi”. Insomma, la quarantena è tutt’altro che una passeggiata per Chechu e Ignazio Moser che però mostrano di saper superare anche qualche piccola incomprensione. Nell’ultima story su Instagram, infatti, i due scherzano e se la ridono con buffe animazioni che deformano le loro espressioni. E Ignazio scrive sornione: “Per fortuna domani torniamo in libertà altrimenti non so come sarebbe finita”.