Niente da fare per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Questo matrimonio, citando Manzoni, “non s’ha da fare”. O almeno così sembra. La data infatti è slittata ancora e a rivelarlo è proprio la diretta interessata. Rispondendo infatti alle domande dei followers su Instagram, Cecilia ha fatto sapere che le nozze con Ignazio Moser slitteranno ancora una volta. Non solo, la sorella di Belen ha confermato anche un altro fatto interessante: ovvero che di fatto ancora non c’è una data precisa.

La Cechu, come la chiamano a casa, ha raccontato ai follower che i due avevano scelto una data ma è poi cambiata per motivi di famiglia. Da quello che racconta la Rodriguez, i due all’inizio si sarebbero dovuti sposare ad agosto 2023. A quel punto però le cose si sarebbero messe male e si è parlato di un nuovo spostamento a ottobre. A questo punto pero la bella Checu sposta la data ancora più lontano e racconta sui social: “Stiamo lavorando a una data”.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, brutte notizie

E ancora: “Abbiamo detto ad ottobre, ma ci sono dei problemi, perché la mia zia, che ben conoscete, come la chiamiamo noi la zia loquita, non potrà venire ad ottobre per degli impegni di lavoro. Io non voglio che lei manchi perché è una persona molto importante nella mia vita e non può mancare. Quindi, niente, più avanti”.

Per chi non lo sapesse, la zia in questione è la sorella della madre a cui lei, Belen e tutti gli altri sono molto legati. Solo qualche giorno fa tra l’altro, il mondo del gossip italiano ha urlato alla separazione. In realtà non c’è crisi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, anzi, da come dice lei, tra loro le cose non potrebbero andare meglio.

Eccola che, facendolo bene vedere nelle stories, commenta ad un utente che le aveva chiesto spiegazioni. La domanda in realtà era molto più ampia e recitava: “Ti senti fortunata?”. Lei di tutta riposta aveva fatto vedere il volto del suo amato. Insomma, tra loro sembra andare tutto alla grande. Ma non tutti credono al loro amore. Uno tra tutti il padre di Ignazio, che solo qualche tempo fa ha fatto sapere che non crederà al loro matrimonio fino a quando non li vedrà all’altare. Chissà se dovrà ricredersi.

