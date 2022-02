Sono giornate molto intense per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. I due fidanzati sono reduci da un San Valentino davvero particolare. Hanno infatti trascorso la giornata dedicata agli innamorati… dal notaio. Eh sì. “Siamo dal notaio – ha spiegato su Instagram la Chechu – siamo qui perché stiamo per firmare un nuovo progetto”.

“Chiamiamolo così – ha proseguito la sorella di Belen Rodriguez – quindi appena vi potrò raccontare vi racconterò perché è una cosa pazzesca. Ma tempo al tempo perché ci vuole appunto un po’ di tempo. Vi mando un bacio, ciao a tutti e buon San Valentino. Amiamoci tanto”. Intanto per Ignazio è un momento impegnativo, visto che ha da poco lanciato la sua personale linea di jeans. Il compagno di Cecilia è quindi diventato stilista!

Ma questo è un periodo importante per Cecilia e Ignazio anche per un altro motivo. I due ormai fanno coppia fissa da tempo, dal 2017 e fanno davvero sul serio. Proprio recentemente la Chechu ha deciso di fare un regalo ai suoi fan e mostrare sulle sue Instagram Stories i dettagli della nuova casa di Milano. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser andranno presto ad abitare nella nuova casa e proprio in questi giorni sembra che i lavori siano stati quasi terminati. “In questa giornata molto importante e romantica – ha raccontato Cecilia – vi faccio vedere casetta, che hanno pitturato quasi tutto. Stanno finendo il pavimento della sala”. Dai video possiamo già farci un’idea di quella che sarà l’abitazione dei due fidanzati.





Tanto per cominciare la modella avrà una stanza guardaroba davvero enorme. “Questa sarà la cabina armadio” dice orgogliosa Cecilia Rodriguez che mostra a tutti la stanza che dovrà contenere i suoi abiti, le sue scarpe, il suo mondo. “Da qui vi farò tutte le sfilate” continua Chechu. Poi, mentre prosegue il tour della nuova casa, la sorella di Belen ha un momento di apprensione riguardo al letto: “Abbiamo dovuto farlo più grande perché Ignazio è alto…entrerà? Dai, sì, sicuramente…!”.

Si tratta di un appartamento moderno, in tonalità di tortora e bianco. “Abbiamo scelto questo colore per tutta la casa, per la nostra camera da letto, invece, abbiamo deciso per uno un po’ più scuro”. Le stanze sono luminosissime, con tante finestre e vetrate che danno sul giardino: “Che bello!” urla di gioia Cecilia Rodriguez. I mobili ancora non ci sono, ma a breve arriveranno. Insomma per il trasloco manca davvero pochissimo…