Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono da poco trasferiti nella nuova casa acquistata insieme a Milano. Qualche settimana fa, in occasione del 32esimo compleanno dell’argentina, i fan hanno potuto vedere meglio l’esterno. Il suo fidanzato, infatti, le ha organizzato un party a sorpresa in giardino. Quale migliore occasione, per la coppia nata al GF Vip, di inaugurare la nuova casa con amici e parenti?

Musica, buffet di dolci, mazzi di fiori, ghirlande hawaiane e gli immancabili anche i cani della coppia a festeggiare una radiosa Cecilia Rodriguez che ha dato il via alla primavera sfoggiando un completo total white. Ma negli ultimi giorni su Instagram ecco altre immagini della nuova abitazione che la modella e showgirl condivide con il suo amore.





Cecilia Rodriguez, ecco la nuova super casa

Oltre all’ampio giardino con veranda, dalle foto condivise sui social si nota subito una grande cucina. Moderna, in stile industriale e con diversi oggetti di design e prodotti tecnologici. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che saranno presto ambassadors della nuova stagione di “Celebrity Ex on the Beach”, l’hanno arredata con elettrodomestici Smog di ultima generazione.

La cucina, una delle stanze preferite di Cecilia Rodriguez, ha un’isola centrale, pavimenti in parquet ed è caratterizzata da arredi scuri sormontati dal piano in corian bianco che dà allo spazio un’atmosfera accogliente e sofisticata. E non manca la cantina dei vini: è in acciaio inox, che ben si abbina con i toni scuri e il costo per questo elemento è di 1.969 euro.

Ma ci sono anche salone, sala da pranzo e sempre dagli scatti pubblicati da Cecilia Rodriugez anche un’ampia camera da letto con cabina armadio che ha già riempito con i suoi molti vestiti. Spicca anche un oggetto da collezione come il quadretto Fornasetti. Mancano pochi pezzi per completare tutto. La coppia sta scegliendo il tavolo e le sedie della veranda e le tende della camera da letto e poi la loro casa dei sogni sarà perfetta.

