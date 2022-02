Cecilia Rodriguez ha definitivamente perso la pazienza ed è adesso pronta anche ad azioni forti, se la situazione non dovesse mutare positivamente nei prossimi giorni. Ha dato vita a diverse storie sul social network Instagram, dove ha rivelato di essere ormai stanca di ciò che sta succedendo e che ha come bersaglio proprio lei. Qualcosa infatti che ha visto non le è piaciuto nella maniera più assoluta e ha denunciato il tutto nella speranza di trovare appoggio nella maggioranza dei follower.

Qualche giorno fa Cecilia Rodriguez è intervenuta sul ‘GF Vip’, prendendosela con Delia Duran: “Noi sudamericani non siamo tutti così, sono offesa. Siamo nati in mezzo alla musica, però non confondiamo una cosa per un’altra. Ci tengo tanto a dirlo: noi sudamericani non siamo tutti così. L’amore libero, per me è libero perché lasci essere chi vuole essere la persona che tu hai a fianco. Magari la puoi fare migliorare, le puoi far capire determinate cose. Libero in quel senso lì, non libero di andare con altre persone”.

Come ha sottolineato 'Gossip e Tv', Cecilia Rodriguez ha avuto molto da fare nei giorni scorsi essendo stata al lavoro per la 'Milano Fashion Week' e non ha avuto contatti con il suo compagno Ignazio Moser. Quest'ultimo infatti è stato all'estero, precisamente negli Stati Uniti, sempre per impegni lavorativi. Ha fatto tappa nelle città americane di Detroit e New York e ora è ritornato in Italia. La sorella di Belen ha assistito però a qualcosa di poco piacevole e allora si è arrabbiata con gli hater.





Questo quanto esclamato da Cecilia Rodriguez: “Ogni tanto vi leggo e mi avete rotto profondamente i maroni, che non ho, però me li avete rotti perché siete veramente matti e non state bene col cervello. Non voglio essere maleducata quanto siete stati voi però penso che sia l’ultima volta che debba parlare così, altrimenti mi tolgo da Instagram perché il mio Instagram è il mio. Altrimenti avrei fatto un Instagram con il mio fidanzato”. Forse c’era chi voleva saperne di più sulla sua dolce metà e lei non si è fermata qui con l’invettiva.

Infine, Cecilia Rodriguez ha voluto aggiungere con un nervosismo alle stelle: “Io ho il mio lavoro, la mia vita, che poi la mia vita dipende tanto da lui, questo è amore. Non è che il mio Instagram deve essere soltanto lui. Quindi o lo capite una volta per tutte o io mi tolgo da Instagram e mi dedico ad altro. Perché non so che cosa volete da me. Il mio fidanzato non è uno strumento di lavoro, è il mio amore, l’uomo della mia vita, la persona che più amo in questo mondo. Ma non posso farlo vedere tutto il tempo”.