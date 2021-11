C’è aria di crisi tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Forse solo un po’ maretta su quella che è, di fatto, una delle coppie più amate dello showbiz. Come ricorderete, i due si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip e ne sono successe di ogni colore. Lei all’epoca aveva una relazione con il suo ex fidanzato, Francesco Monte. Tuttavia, proprio per il legame che Cecilia aveva con Francesco, non si è lasciata andare immediatamente nella conoscenza con Ignazio, anche se con sofferenza perchè sia lei che Moser si sono innamorati con un bel colpo di fulmine.

Poi le cose sono andate avanti e si sono fatte belle per la coppia: la loro storia è nata quindi sotto gli occhi di milioni di italiani che hanno potuto ammirare la meraviglia di una nuova love story. Appena finito il GF Vip, Cecilia Rodriguez e Moser hanno continuato a portare avanti la loro relazione con entusiasmo e serenità, anche se non sono mancati momenti di difficoltà.

E come spesso accade, anche alle coppie non famose e celebri sui social, ci sono delle crisi più o meno gravi all’interno del rapporto. Le cose però tra loro sono continuate, anzi quei diverbi lo hanno reso più forte e saldo. Tuttavia, qualche mesa fa, secondo indiscrezioni, Ignazio e Cecilia Rodriguez avrebbero avuto qualche discussione di troppo.





La bella Cecilia Rodriguez ha poi parlato serenamente della sua storia d’amore a Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, mettendo a tacere qualsiasi pettegolezzo. E allora che succede? Il fatto è recente (e si tratta solo di pettegolezzi e niente altro), ma sembra che sul web alcuni followers di siano accorti di un dettaglio che potrebbe far pensare ad un’altra crisi.

Stando a quanto si legge su diverse testate e social, Cecilia Rodriguez avrebbe defowollowato un caro amico di Ignazio, con il quale la coppia avrebbe trascorso un fine settimana per festeggiare l’anniversario. Per molti è il segnale che qualcosa tra di loro non vada bene, ma sono solo supposizioni. Come stanno davvero le cose? Per ora non ci è dato sapere.