Colpo di scena di Cecilia Rodriguez, che ha preso una decisione senza precedenti. Certo, le avvisaglie c’erano state nelle scorse settimane, infatti la sorella di Belen aveva fatto sapere di essere pronta a fare azioni forti per rispondere a dovere a coloro che le stavano provocando solamente problemi e disagi. E in queste ore ha ufficializzato una scelta clamorosa, senza però alcun preavviso. Ed è anche arrivata una sorta di risposta indiretta da parte del suo amato partner Ignazio Moser.

Eppure solamente poco meno di un mese fa Cecilia Rodriguez e il suo Ignazio erano apparsi molto felici. Lei aveva raccontato in una storia Instagram: “Siamo dal notaio, siamo qui perché stiamo per firmare un nuovo progetto. Chiamiamolo così, quindi appena vi potrò raccontare vi racconterò perché è una cosa pazzesca. Ma tempo al tempo perché ci vuole appunto un po’ di tempo. Vi mando un bacio, ciao a tutti e buon San Valentino. Amiamoci tanto”. Ma ora è arrivata la batosta per i suoi fan.

Come ha voluto ricordare ‘Novella 2000’ nell’articolo in cui ha annunciato questa presa di posizione durissima di Cecilia Rodriguez, recentemente la sudamericana aveva dichiarato: “Ignazio è il mio amore, l’uomo della mia vita, la persona che più amo in questo mondo. Per questo io devo farlo vedere, per tutto il tempo devo parlare del mio fidanzato? Ogni tanto vi leggo e mi avete rotto profondamente i maroni, che non ho in realtà, però me li avete rotti perché siete veramente matti, non state bene col cervello”.





E proprio Cecilia Rodriguez aveva minacciato la possibilità di lasciare i social network. Cosa che adesso si è concretizzata. Infatti, non è più accessibile il suo profilo Instagram e quindi la modella argentina ha deciso di cancellarsi definitivamente. Coloro che infatti ricercano su Google il suo account social, si trovano davanti questa scritta eloquente: “Spiacenti, questa pagina non è disponibile. Possibile che il link sia corrotto o che la pagina sia stata rimossa”. Ed è proprio quest’ultima l’ipotesi certa.

Per quanto riguarda la reazione di Ignazio Moser, ha pubblicato una storia Instagram con tre puntini di sospensione. Difficile capire se ce l’abbia con Cecilia, che non avrebbe dovuto assumere questa decisione, o con gli hater che le hanno reso la vita infernale. Adesso bisognerà capire se la scelta della sorella di Belen sia temporanea o se non ci siano margini per un suo ritorno su Instagram.