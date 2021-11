Cecilia Rodriguez tra Belen e Antonino Spinalbese? Non è passato per niente inosservato il gesto social della più piccola dei fratelli Rodriguez, anche perché da settimane non si parla d’altro che della crisi dei genitori di Luna Marì. Belen Rodriguez, 36 anni, e Antonino Spinalbse, 25, si sono innamorati durante l’estate 2020 e a luglio 2021, quindi dopo un anno circa, hanno dato il benvenuto alla loro prima figlia insieme.

Ma già a inizio autunno le voci di maretta hanno iniziato a circolare in modo insistente. Voci che, ad oggi, non sono mai state smentite ufficialmente dai diretti interessati. Al contrario, troverebbero conferma da certe foto e frecciatine seminate qua e là su Instagram. E qui si inserisce Cecilia Rodriguez, che invece vive un amore sempre più travolgente con il suo Ignazio Moser.

Cecilia Rodriguez, il gesto per Antonino Spinalbese

Anche Cecilia Rodriguez è molto attiva sul social e tra un selfie e uno scatto col fidanzato conosciuto al GF Vip ecco spuntare un commento che dimostra a tutti quanto sia ottimo il rapporto con il “cognato” Antonino Spinalbese, nonostante la forte crisi che l’hair stylist starebbe vivendo con la sorella maggiore.





Nel dettaglio, Cecilia Rodriguez ha commentato la nuova foto di Antonino Spinalbese: quella in cui il ragazzo si mostra in posa con una camicia a quadri. Il post ha ottenuto una marea di like e di commenti ma quello di Chechu è subito balzato agli occhi degli amanti del gossip. “Ma quella camicia la conosco”, ha scritto con un’emoticon in forma di risate.

Antonino Spinalbese ha poi risposto con un cuore, segno che tra loro affetto e stima non sono venuti meno sempre rimanendo nel campo dell’ipotesi rottura definitiva con Belen Rodriguez. Del resto Cecilia Rodriguez ha più volte speso belle parole per l’hair stylist. A maggio scorso lo ha elogiato pubblicamente tirando una frecciatina agli ex di Belen e ammesso di apprezzarlo molto e di trovarsi benissimo in sua compagnia.