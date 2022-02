Di recente Caterina Balivo ha raccontato a Verissimo di aver vissuto un periodo di crisi con il marito Guido Maria Brera: “In quest’anno e mezzo di pandemia, con mio marito si è creata una lontananza. Io avevo voglia di tornare a vivere, di comunicare, di stare in mezzo alla gente, di viaggiare. Lui no, voleva seguire i suoi interessi, di essere un po’ più orso”, aveva spiegato la conduttrice nel salotto di Silvia Toffanin.

“In quei momenti devi essere brava a superarli, a parlarne, anche se ci sono dei giorni in cui hai voglia di chiamare l’avvocato – ha proseguito Caterina Balivo -. Sono arrivata a dei giorni in cui ho pensato: ‘Basta’. Poi ci sono dei figli e c’è un amore infinito. Penso che le crisi di coppia fanno bene se sono costruttive e se c’è sempre l’amore. In questo caso, per fortuna l’amore c’è”. Ora la crisi è stata superata ed è stato l’amore la molla che ha permesso alla coppia di mettere da parte le incomprensioni. E nell’ultimo anno Caterina Balivo ha deciso di prendersi del tempo per la sua famiglia allontanando i ritmi frenetici della vita lavorativa.

E a San Valentino, nel giorno dedicato agli innamorati, Caterina Balivo ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae mentre bacia suo marito. Nella didascalia a corredo dell’immagine ha lanciato una piccola frecciatina a suo marito: “A San Valentino ho la deroga: posso pubblicare foto mielose”, ha scritto la conduttrice che sa bene quanto il marito voglia tutelare al massimo la sfera privata.





Il commento di Caterina Balivo non è sfuggito ai follower che hanno commentato il post. Sicuramente all’imprenditore non farà piacere vedere il romantico post, come ha fatto intendere la moglie che, rispondendo al commento divertito di Elena Santarelli, ha scritto: “Aspetta che la veda”. Non sono mancate anche le risposte a tono ai fan, che hanno fatto notare a Caterina Balivo che la foto avrebbe infastidito il marito. “Come minimo litigo”, ha spiegato a una sua follower. “Qualcuno ha avuto da ridire eh”, ha scritto a un’altra fan riguardo alla istantanea.

Caterina Balivo è sposata dal 2014 con Guido Maria Brera e dal loro matrimonio sono nati due figli, Guido Alberto e Cora, rispettivamente nel 2012 e nel 2017. Caterina Balivo è tornata in tv come giudice de Il Cantante Mascherato, il programma di Milly Carlucci che va in onda il venerdì sera su Rai1 alle 21,25. Accanto a lei ci sono Francesco Facchinetti e Flavio Insinna.