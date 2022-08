Momento speciale nella famiglia di Caterina Balivo. La figlia Cora ha festeggiato il suo compleanno numero cinque e la conduttrice televisiva ha pubblicato diverse foto, inerenti il party. Tutti hanno puntato gli occhi proprio sulla bambina e in molti sono rimasti impressionati. Com’è diventata oggi ha sorpreso positivamente migliaia di follower, che hanno potuto assistere ad occhio nudo ad una crescita pazzesca della bimba. Meravigliose comunque le istantanee scelte dall’ex volto di Vieni da me.

Caterina Balivo si è goduta appieno questa giornata spettacolare, dedicata tutta alla figlia Cora. E in qualche modo ha voluto mostrare con delle foto com’è diventata la piccola, nata precisamente il 16 agosto del 2017. Ovviamente sono stati tantissimi anche i personaggi famosi che hanno fatto gli auguri a lei e a Cora. Nelle immagini sono presenti diversi componenti del nucleo familiare della conduttrice televisiva. E per la piccina questo compleanno sarà stato sicuramente indimenticabile.





Caterina Balivo e la figlia Cora, le foto del compleanno: com’è diventata

Una meraviglia le istantanee di Caterina Balivo, che ha ripreso la figlia Cora nel giorno del suo compleanno. Tutti hanno guardato le foto e hanno visto com’è diventata oggi, a 5 anni dalla sua nascita. Nel post pubblicato dalla madre famosa sono presenti il papà Guido Brera, il fratello Guido Maria nonché i nonni, gli zii e i suoi cugini. Questa la didascalia scelta: “Auguri Cora di mamma. Grazie a tutti per gli auguri e a zia Franci per le foto”. E poi ha anche postato una bellissima Instagram story.

Caterina Balivo ha mostrato anche la torta di compleanno per la piccola Cora, ma come anticipato poco fa, a commuovere è stata anche una story social. Lei si è mostrata di spalle insieme alla piccola, mentre le tiene la mano. E ha scritto: “Quanto vorrei accompagnare per sempre i miei figli. Lo so, impossibile, ma lasciatemelo credere”. E oltre a soffermarsi sul compleanno della bambina, ha voluto pubblicizzare anche il suo programma Help: Ho un dubbio, che sta andando in onda da poco.

A fare gli auguri alla figlia di Caterina Balivo sono state anche Elisabetta Gregoraci: “Auguri”, Elisa D’Ospina: “Auguri principessa” e Giusy Buscemi: “Tanti auguri Cora bella”. Altri fan hanno aggiunto: “Bellissima festa”, “La torta merita tutto, auguri principessa”, “Auguri di cuore alla tua bellissima e dolcissima Cora, foto stupende. Questo amore è veramente speciale, un grosso bacione a tutti voi”.

