“Devo dirvi una cosa”. Carolyn Smith in ospedale, parla dalla sala operatoria: “Finalmente”

Carolyn Smith di nuovo in ospedale. Come molti sanno la coreografa e ballerina scozzese è uno dei punti fermi di Ballando con le Stelle, infatti è dal 2007 presidente della giuria. Carolyn ha saputo conquistare il pubblico di Rai 1 con la sua ironia e il suo carattere solare. Purtroppo la 66enne, che ha cominciato a danzare a 5 anni, da un po’ di tempo deve lottare contro un tumore maligno al seno.

Dal 2015, dopo una fase di remissione, Carolyn Smith ha annunciato di essere in trattamento per una recidiva. Ovviamente la vip non si è data per vinta e anzi ha deciso di diventare anche testimonial dell’Airc. La coreografa ha così deciso di sensibilizzare il pubblico partecipando a diverse campagne di sensibilizzazione. Anche per questo ha raccontato la sua malattia attraverso i social, rivolgendosi alle donne e invitandole a non smettere mai di lottare.

Carolyn Smith racconta la giornata in ospedale

Come capitato in passato Carolyn Smith ha usato il suo profilo Instagram per aggiornare i suoi numerosi followers sulla sua battaglia contro il tumore. Ancora foto e video dall’ospedale, ma stavolta c’è una buona notizia: “Buon segnale – dice la giurata di Ballando con le stelle – ho tolto il port, che è quello che mi aiutava per la chemioterapia”.

Nel post Carolyn Smith spiega che la sua battaglia ancora non è finita, ma oggi è sicuramente una giornata positiva: “Ecco finalmente ho tolto il port che mi ha accompagnato per più di 4 anni e mezzo. Ultime 2 foto, se non volete guardare è l’amica che mi ha aiutato il mio percorso oncologico. Mi sono affezionata ma devo ammettere che non mi dispiace che faccio questa separazione in comune. Già è tutta l’estate che sto facendo pulizia nella mia vita…. Bruciando carte vecchie e eliminando le persone tossiche. Quanto mi sento meglio. Ma questo è un’altra storia che vi racconto fra poco”.

Carolyn Smith, poi, aggiunge: “Devo stare attenta a non fare sforzi con la dx. Giorno 3 ottobre tolgo i punti così sono pronta per @ballandoconlestelle. Fra 2 mese affrontiamo il risultato del PET e TAC. Così vediamo se devo fare qualche trattamento o no. Odio non sapere se sono ancora in cura o no. Ma anche questo affrontiamo a novembre! Devo concertarmi per Ballando. Fra poco riprendendo l’attività social che per scelta ho fatto un po’ di vacanza per pensare alla mia vita e famigliari. Buona giornata. ❤️”.

