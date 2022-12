Carmen Russo al matrimonio di Francesca Cipriani. C’era anche lei alle nozze dell’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip e del fidanzato Alessandro, che lo scorso anno era entrato nella casa per fare la proposta davanti a milioni di telespettatori e gli altri concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini

L’ex pupa ha giurato amore eterno al fidanzato Alessandro nelle chiesa della Capitale, la Basilica di San Bartolomeo all’Isola Tiberina. I festeggiamenti invece si sono svolti in un castello alle porte di Roma. Tantissimi gli invitati vip alle nozze di Francesca Cipriani, tra questi molti concorrenti del Grande Fratello Vip 6, testimoni della proposta avvenuta lo scorso anno in diretta.

Carmen Russo al matrimonio di Francesca Cipriani: la caduta

Alfonso Signorini sarebbe il testimone di nozze, come da lei anticipato tempo fa, ma non si è presentato e al suo posto è stato scelto Giucas Casella. “Alfonso Signorini è il testimone di nozze di Francesca Cipriani, ma non lo abbiamo ancora visto. Il caso si infittisce”, ha scritto sul suo account Instagram l’influencer ed esperto di gossip Amedeo Venza, presente all’evento.

Anche Carmen Russo era al matrimonio di Francesca Cipriani e in queste ore è diventato virale un video in cui la ballerina ed ex concorrente del Grande Fratello Vip cade. Il tutto mentre la sposa si appresta a percorrere la navata della chiesa. Nel video pubblicato sui social, si vede Carmen Russo, ospite al matrimonio di Francesca Cipriani, intenta a filmare e osservare l’ingresso della sposa in chiesa ma a un certo punto perde l’equilibrio e cade dietro il banco. Provvidenziale l’intervento del marito che la aiuta ad alzarsi, il ballerino Enzo Paolo Turchi. Una scena diventata virale sui social, con commenti ironici e meme.

la caduta di carmen russo pure in chiesa non ce la faccio + pic.twitter.com/qTPuy3qgtX — giulia (@gabrielsniceass) December 5, 2022

Oltre a Carmen Russo, presenti al matrimonio di Francesca Cipriani anche altri volti noti del Grande Fratello Vip come Manila Nazzaro, le sorelle Selassié, Alex Belli con la moglie Delia Duran. E ancora Aldo Montano, Giucas Casella, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano (in attesa del primo figlio), Samy Youssef, Giacomo Urtis e Raffaella Fico.