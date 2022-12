Nozze di Francesca Cipriani, chi ha preso il posto di Alfonso Signorini. Per la Pupa il giorno del fatidico ‘si’ è finalmente arrivato. Splendida sposa al fianco di Alessandro Rossi. La cerimonia è stata celebrata nella basilica San Bartolomeo all’Isola Tiberina, a Roma. Riflettori sulla coppia di sposini ma anche sul testimone di nozze che, ricordiamolo, avrebbe dovuto essere Alfonso Signorini. Chi ha preso il suo posto.

Il testimone di nozze di Francesca Cipriani, la scelta cade su un ex gieffino. Alfonso Signorini assente, nonostante avesse accettato in un primo momento l’invito. Ma al suo posto una vera e propria sorpresa: Giucas Casella insieme a Elena, sorella di Francesca. Le stories pubblicate da Amedeo Venza hanno documentato il momento di gioia vissuto dagli sposi e gli invitati, evidenziando effettivamente la mancata presenza di Alfonso Signorini.

Il testimone di nozze di Francesca Cipriani: chi ha preso il posto di Alfonso Signorini

“Alfonso Signorini è il testimone di nozze di Francesca Cipriani, ma non lo abbiamo ancora visto. Il caso si infittisce”, riporta Amedeo Venza sui social. Il motivo dell’improvvisa assenza del padrone di casa del GF Vip? Pare che sull’argomento tutto sia stato taciuto. Infatti anche gli sposi non hanno ancora fornito spiegazioni a riguardo e sono in molti a provare a darsi qualche risposta. Al contempo però non può dirsi che i festeggiamenti siano andati male. Dalle immagini si evince chiaramente tutta la contentezza e l’emozione del momento. (“Roba da poveracci”. Francesca Cipriani, fa discutere la richiesta scritta sull’invito delle nozze).

E pare che Alfonso Signorini non sia stato l’unico grande assente al matrimonio. A sottolinearlo ancora Amedeo Venza. Assente anche Manuel Bortuzzo che, a quanto pare, ha preferito non incontrare l’ex Lulù Selassié. Il motivo, in tal caso, sarebbe stato suggerito dall’esperto in persona che ha commentato con queste parole.

“I ben informati spiegano che Manuel abbia declinato l’invito per evitare spiacevoli incontri e per non fomentare il gossip” fa sapere l’esperto di gossip. E Katia Ricciarelli, che avrebbe dovuto cantare nella basilica di San Bartolomeo durante la cerimonia? Anche lei assente: “Katia Ricciarelli doveva cantare in chiesa ma ha declinato l’invito dicendo che era senza voce” le parole di Venza.