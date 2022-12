Katia Ricciarelli assente al matrimonio di Francesca Cipriani. La bombastica Pupa si è sposata con Alessandro Rossi e ovviamente tutti gli occhi sono andati su presenti e assenti illustri alla cerimonia. Il rito è stato celebrato sabato 3 dicembre nella basilica San Bartolomeo all’Isola Tiberina, a Roma, mentre la festa si è svolta in un castello alle porte della Capitale. Come anticipato da Francesca a fare il testimone di nozze avrebbe dovuto essere Alfonso Signorini.

Naturalmente c’erano tanti ex gieffini all’evento come Manila Nazzaro che ha postato foto e video dei preparativi e della cerimonia. Con lei ovviamente il compagno Lorenzo Amoruso e poi Alex Belli e Delia Duran. L’attore ha svelato che Francesca Cipriani ha pensato davvero a tutto donando agli invitati un kit: “Kit base per sposarsi, riso e il lacrimatoio, ha pensato a tutto”.

Gli invitati al matrimonio di Francesca Cipriani e i grandi assenti

Al matrimonio di Francesca Cipriani e dell’imprenditore Alessandro Rossi erano presenti anche Aldo Montano, le sorelle Selassié, Alex Belli e Delia Duran, Carmen Russo, Giucas Casella che hanno condiviso tra le loro stories alcuni momenti del “wedding day”. E poi Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, Samy Youssef, Giacomo Urtis, Raffaella Fico e la cantante Miss Keta. A far rumore, però, sono state anche le pesanti assenze.

Secondo l’esperto di gossip Amedeo Venza si sarebbe trattata di una vera e propria ‘buca’. Katia Ricciarelli avrebbe dovuto cantare nella basilica di San Bartolomeo durante la cerimonia. Peccato che dell’ex moglie di Pippo Baudo non si è vista traccia: “Katia Ricciarelli doveva cantare in chiesa ma ha declinato l’invito dicendo che era senza voce” le parole di Venza. Il sospetto è che si sia trattato di una scusa… Ha mancato l’appuntamento, per motivi di lavoro, anche Alfonso Signorini. A fare da testimone sembra sia stato Giucas Casella.

Al matrimonio di Francesca Cipriani mancava anche Manuel Bortuzzo che, a quanto pare, ha preferito non incontrare l’ex Lulù Selassié. “I ben informati spiegano che Manuel abbia declinato l’invito per evitare spiacevoli incontri e per non fomentare il gossip” fa sapere l’esperto di gossip. Infine Amedeo Venza fa presente un altro aspetto: “sembrerebbe che in molti abbiano declinato l’invito e che la coppia di neo sposi abbia dovuto invitare chiunque. Anche il magazziniere dell’Eurospin”. Sarà andata davvero così?

