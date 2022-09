Carmen Di Pietro sconvolta dall’Isola dei Famosi. La showgirl è stata senza dubbio una delle protagoniste assolute del reality che ha visto la vittoria di Nicolas Vaporidis. I siparietti di Carmen con l’amato e coccolato, e super controllato, figlio Alessandro sono ormai storia. Ma fin dal rientro a casa la nota donna dello spettacolo ha raccontato di aver cambiato alcune sue abitudini, segno che l’esperienza in Honduras l’ha profondamente cambiata.

Poco tempo fa Carmen Di Pietro ha raccontato di aver sofferto moltissimo la fame sull’Isola dei Famosi. Pensate che solitamente è abituata a mangiare fino a 250 grammi di pasta al giorno. Ora la showgirl ha spiegato che dopo l’esperienza in Honduras deve mettere sempre un po’ di cibo, come cracker o snack, nella borsa: “Non li mangio ma mi dà sicurezza sapere di avere del cibo con me”. Ma non è finita. A quanto pare i traumi post-Isola sono anche più seri di questo.





Carmen Di Pietro e i traumi post Isola dei Famosi

Carmen Di Pietro ha spiegato che da quando è rientrata dall’Isola non prende più l’aereo per paura di restare senza cibo: si sposta in auto portando con sé una busta della spesa. Inoltre, dopo aver dormito per 99 giorni per terra in Honduras, Carmen non riesce più a dormire a letto. Al settimanale Nuovo ha rilasciato un’intervista nella quale spiega cosa è costretta a fare.

La 57enne ha raccontato che da quando è tornata a casa riesce a dormire solo per terra su un asciugamano o su un tappetino. “Mi sono data tempo un mese – ha detto Carmen Di Pietro – ma se non ce la farò mi rivolgerò ad uno psicologo. Anche i miei figli si stupiscono che non riesca più a dormire sul letto, rifiutando le comodità, e che io faccia sei piani di scale pur di prendere un pacchetto di cracker”.

Come se non bastasse ogni volta che va a fare la spesa Carmen Di Pietro acquista sempre il doppio delle razioni che prendeva prima. Ormai spende almeno 50 euro al giorno. Se prima comprava un pacco di pasta da 500 grammi, adesso è passata a quello da un chilo. Il terrore di restare senza cibo non la abbandona mai. Se continua così, ovviamente, il ricorso ad un psicologo sarà necessario…

