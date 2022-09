Una novità inaspettata ha riguardato Carmen Di Pietro, che ha fatto un incontro speciale. In tanti erano convinti che tra lei e questa ex naufraga de L’Isola dei Famosi non potesse mai esserci un punto di contatto, invece ecco arrivare una vera e propria sorpresa che ha lasciato tutti a bocca spalancata. La showgirl si è fatta vedere in compagnia di una ragazza, che fino a poco tempo fa era considerata ormai come una rivale. Ma nella vita tutto può cambiare all’improvviso ed è ciò che è successo stavolta.

Carmen Di Pietro ha avuto un incontro molto interessante con un’ex naufraga de L’Isola dei Famosi. E a proposito dell’avventura in Honduras, lei ha ammesso di aver sofferto molto la fame. La 57enne di Salerno è infatti abituata a mangiare almeno 250 grammi di pasta al giorno. Uno dei suoi piatti preferiti sono le fettuccine alla carbonara che ama preparare. Ora la showgirl ha spiegato che dopo l’esperienza in Honduras deve mettere sempre un po’ di cibo, come cracker o snack, nella borsa: “Non li mangio ma mi dà sicurezza sapere di avere del cibo con me”.





Carmen Di Pietro, incontro con l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi

Nonostante nel corso dell’esperienza televisiva Carmen Di Pietro non abbia avuto particolare feeling con lei, una volta che la trasmissione condotta da Ilary Blasi è finita, c’è stato un riavvicinamento. E ora è addirittura avvenuto un incontro con questa ex naufraga de L’Isola dei Famosi, che è quasi da considerare una sua amica a tutti gli effetti. Il sito di Novella 2000 ha pubblicato delle immagini di loro due insieme, ma anche sui social delle due donne è apparsa una foto emblematica che ha confermato tutto.

Dunque, stando a quanto rivelato da Novella 2000 e da quanto è possibile osservare sui loro rispettivi profili Instagram, Carmen Di Pietro ha iniziato un’amicizia con Marialaura De Vitis, ex di Paolo Brosio, che si era avvicinata a suo figlio Alessandro Iannoni durante l’Isola dei Famosi. Le due si sono godute uno straordinario soggiorno alle terme nella capitale Roma. Si sono fatte vedere in bikini, sfoggiando tra l’altro dei corpi meravigliosi invidiati da migliaia di donne e apprezzati da quasi tutti gli uomini.

Carmen Di Pietro ha commentato così questo inaspettato incontro: “Anche se mi fa arrabbiare…le voglio bene”. E ha taggato Marialaura De Vitis. Non sappiamo se quest’ultima oserà ancora avvicinarsi al figlio di Carmen, ma sta di fatto che i rapporti tra le due sono migliorati a tal punto da aver costruito praticamente un’amicizia. E nessuno ci avrebbe scommesso nemmeno un euro.

