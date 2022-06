“Ecco gli effetti della mia malattia”. L’ex UeD senza censura, mostra tutto: “Ma non è facile…”

Carlotta Savorelli di Uomini e Donne e la malattia. Davvero forte e priva di censura la foto pubblicata dalla donna sul suo profilo Instagram ufficiale. Non ha voglia di nascondersi, anche se ha evidenziato in più circostanze di non aver vissuto sempre serenamente questa sua condizione di salute, e per questa ragione si è mostrata senza censura al popolo della rete: “Me ne frego, ma non è facile”. Immediata la reazione degli utenti, che ovviamente si sono schierati apertamente dalla parte dell’ex dama del dating show.

Carlotta Savorelli di Uomini e Donne e la malattia, un momento inaspettato quello a cui hanno assistito i suoi follower, che hanno potuto osservare le conseguenze sul suo stato. Un’altra ex Ued, Angela Artosin, aveva invece rivelato qualche giorno fa di aver sconfitto il tumore e di aver divorziato col marito: “Dopo mesi di attesa con varie operazioni è arrivato il responso medico e sono di nuovo ‘pulita’. Ottima notizia. Poi c’è il resto, un momento tremendo per una madre, donna e moglie ma questo lo leggerete sulla biografia”.





Carlotta Savorelli di Uomini e Donne e la malattia: la foto

Carlotta Savorelli di Uomini e Donne e la malattia affrontata così alla luce del sole. Attualmente si sta godendo una vacanza da sogno in Sardegna e ha fatto vedere a tutti le conseguenze della malattia. E questa è stata la didascalia scritta: “C’è chi in questa foto vede me, chi si sofferma sulla psoriasi, chi nota la bougainvillea e c’è chi guarda oltre e vede la meraviglia di #tavolara . io qui non vedo, ma sento tutto. Lo sento nel cuore che pulsa forte e chiaro! Il mio posto del cuore… quel luogo che mi emoziona al punto che mi cambiano gli occhi! Avete anche voi un posto così?”.

Carlotta Savorelli di Uomini e Donne soffre di psoriasi e ha fatto vedere a tutti quale sia l’attuale situazione sulla sua pelle. Gli utenti hanno commentato così l’immagine: “C’è chi si sofferma nella profondità di ciò che scrivi”, “Io vedo una donna fantastica e felice e che ammira il paesaggio”, “Vedo una donna meravigliosa che come tutte noi ha pregi e difetti”, “Io mi sono persa nell’oltre dello sguardo”. Dunque, tantissimi complimenti ricevuti dall’ex dama del programma Mediaset.

Parlando di Uomini e Donne, Veronica Rimondi ha poi voluto rendere pubblica la reazione di Maria De Filippi dopo aver saputo che Matteo Farnea sarebbe diventato il suo fidanzato: “Lei è stata molto contenta per noi. Quando ha capito che avrei scelto Matteo, mi ha detto: ‘Portatelo via perché è il ragazzo giusto per te!’. Maria è una donna straordinaria e per me è stato un grande onore conoscerla”.

“Me l’ha detto Maria”. UeD: Veronica Rimondi, è successo dopo aver scelto Matteo Farnea