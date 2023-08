Splendida notizia per il noto cantante, che non è più single. A confermare tutto è stato lui stesso con diverse attività sui social. Prima ha pubblicato la sua mano, stretta in quella di una ragazza, e poi ha pubblicato un’immagine eloquente nella quale si danno un bel bacio. Tutti avevano sognato un’altra unione sentimentale, ma ora abbiamo scoperto qual è il nome di lei. Lui è l’artista Fred De Palma, che ha finalmente trovato una nuova fidanzata.

Come ha ricordato il sito Tag24, Fred De Palma prima di far vedere questa sua nuova fidanzata, era stato unito con Beatrice Vendramin, ma era poi stata lei l’anno scorso a ufficializzare la rottura: “Ciao ragazzi, io e Fred non stiamo più insieme da un po’. Siete sempre tanto carini con me, ma ogni sera ricevo video di lui con ragazze diverse e preferirei non sapere cosa accade della sua vita privata. Vi ringrazio tanto per essere sempre così premurosi con me”. Ora la svolta sentimentale del cantante.

Leggi anche: “È il suo nuovo fidanzato”. Nasce un’altra coppia vip della tv: bellissimo lui e bellissima lei





Fred De Palma ha una nuova fidanzata: chi è

Immediatamente i fan di Fred De Palma avevano iniziato ad immaginare qualcosa di meraviglioso per loro, ovvero che la sua nuova fidanzata fosse la collega Ana Mena. Invece non è affatto lei, bensì un’altra giovane altrettanto molto bella e anche conosciuta. Già da tempo il nome di questa ragazza era stato accostato al cantante, ma non c’erano mai state conferme. Ora queste foto hanno ormai fatto comprendere tutto e quindi è nata una nuova coppia vip.

A far innamorare Fred De Palma, come scritto dall’investigatore social Alessandro Rosica, sarebbe stata Jori Delli. Nata nel 1995, lavora come modella e influencer ed è originaria dell’Albania, anche se è nata in Italia, nel paese veneziano di Mestre. La sua città attuale è Torino ed è stata anche vista in televisione, nel corso della trasmissione calcistica di Sportitalia con Alfredo Pedullà e Michele Criscitiello. Aveva fatto parte delle ragazze, che prendono posto nel cosiddetto privè.

Fred De Palma ha invece 33 anni ed è originario del Piemonte. Ha iniziato a cantare nel 2008 e faceva parte della band Royal Rhymes. Poi nel 2012 è diventato solista, pubblicando sei album: F.D.P., Lettera al successo, BoyFred, Hanglover, Uebe e Unico.