Una nuova coppia vip è nata in questa estate 2023. Le immagini pubblicate dall’esperta di gossip Deianira Marzano non lasciano molto spazio alle interpretazioni, infatti i due sono stati visti insieme mentre si divertivano in un locale. Lei è una delle più belle concorrenti della storia del Grande Fratello Vip e lui è il più bello d’Italia. Stiamo parlando di due fidanzati praticamente perfetti a livello di estetica, che stanno già facendo impazzire i fan.

La coppia vip nata sicuramente da poco è stata beccata sul fatto nelle scorse ore da qualcuno, che si trovava nello stesso luogo dei due famosi. Inizialmente non si era compresa l’identità del ragazzo, ma successivamente l’influencer Marzano ha rotto nuovamente il silenzio ed è stata in grado di riferire ai suoi follower anche il nome del giovane. Adesso si attendono unicamente foto di coppia sui profili Instagram ufficiali.

Una nuova coppia vip è nata: lui la più bella del GF Vip, lui il più bello d’Italia

Iniziamo a svelare subito chi è uno dei due componenti della coppia vip, nata in questa caldissima stagione estiva. Parliamo del modello Simone Bonaccorsi, che è riuscito a conquistare una meravigliosa ragazza nota al pubblico per la sua partecipazione al GF Vip. Questa la segnalazione sui due, beccati fianco a fianco in atteggiamenti complici: “Confermo, erano insieme all’Agua Beach di San Lorenzo (Marzamemi). Pare che lui sia Simone Bonaccorsi”. Classe 1995, è stato Mister Italia nel 2018 e ha lavorato con Replay, Iceberg e Dolce e Gabbana. Era anche stato a Temptation Island Vip con l’ex fidanzata Chiara Esposito.

Lui sarebbe la nuova dolce metà di Dayane Mello, che ha rubato il cuore al modello nativo di Caserta. Si era parlato nei giorni scorsi di un clamoroso flirt tra lei e l’ex marito di Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi, infatti in un evento nel quale avevano entrambi preso parte si era visto l’imprenditore prendere in braccio la brasiliana. Invece si sarebbe innamorata di Bonaccorsi e ora si aspettano unicamente le conferme dei due.

Dayane Mello è nata nel 1989 ed è anche lei modella nonché personaggio tv. Oltre al GF Vip nel 2020-2021, ha preso parte pure a Ballando con le stelle, L’Isola dei Famosi e Pechino Express. L’anno scorso è stata concorrente di Alessandro Borghese – Celebrity Chef.