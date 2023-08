Un anno fa e poco più l’addio definitivo, oggi il cantante ex allievo di Amici di Maria De Filippi sorride accanto a un’altra persona. L’annuncio della rottura a giugno 2022: “Volevo dirvi che ci siamo lasciati e ormai è una cosa successa qualche mese fa – scriveva sui social per aggiornare i fan – Per lui ci sarà sempre tanto bene nel mio cuore. Per lui ci sarà sempre rispetto e affetto. La musica mi ha dato modo di analizzarmi e capirmi meglio. Questo è quanto e non parlerò più di questo argomento. Adesso che si parli solo di musica”.

Archiviata la storia d’amore con Sirio che è durata 7 anni, “ora c’è un’altra persona al mio fianco” ha confidato il 38enne nell’ultima intervista rilasciata al settimanale Vero. È molto felice e innamorato e non lo nasconde l’ex vincitore di Amici e Sanremo che ne parla pubblicamente per la prima volta, anche sui social gli indizi non mancano e il suo pubblico iniziava a sospettare che avesse voltato pagina.

Leggi anche: “È stato difficile mantenere il segreto”. Dopo Romeo, la coppia vip aspetta il secondo figlio





“Ora al mio fianco c’è Luca”: il cantante di nuovo fidanzato

Il nuovo compagno di Marco Carta si chiama Luca, ha 38 anni, è un appassionato di bodybuilding e a Milano gestisce il ristorante di famiglia. Non si sa altro e anche nelle foto social il cantante è piuttosto evasivo. L’ha detto a Vero: “L’amore va bene e sì. C’è una persona al mio fianco, che custodisco gelosamente. Sono molto felice!”.

Sempre nell’intervista al magazine Marco Carta assicura di essere “cresciuto e maturato rispetto al passato”. “Adesso non scappo più. Ho imparato a restare, a soffrire e ad abbracciare il dolore – spiega il cantante – Ci sono passato e so che è facile sentirsi sbagliati e tirati in ballo, anche su commenti fatti ad altre persone”.

“Non è facile cercare il proprio posto nel mondo, se ti fanno vedere che il mondo gira nel senso opposto. Di certo, Internet è uno strumento che può aiutare molto, se usato bene. Molti personaggi si espongono, me compreso. E, anche se non siamo degli esempi, siamo degli strumenti, a disposizione per aiutare”, la conclusione.