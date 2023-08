Presto genitori bis. Dopo l’arrivo del primogenito, Romeo, la coppia vip è in attesa del fratellino o della sorellina. Il sesso non è ancora dato da sapere. La notizia arriva da Instagram, dove entrambi hanno condiviso un video dolcissimo a cui partecipa anche il figlio nato nel 2021. Tutti vestiti di bianco, annunciano la seconda gravidanza. “Keeping this secret was so hard…”, hanno commentato. Ossia “Mantenere questo segreto è stato difficile”. In effetti la pancetta inizia a farsi vedere. Sotto al post una marea di like e felicitazioni, anche dagli amici vip ovviamente.

Dall’influencer Beatrice Valli, diventata mamma per la quarta volta pochi mesi fa, al regista Ferzan Ozpetek, passando per la collega della futura mamma bis Bianca Balti e l’ex nuotatore Filippo Magnini. E così Riccardo Pozzoli e sua moglie Gabrielle Caunesil diventeranno di nuovo genitori. o L’ex di Chiara Ferragni, che per la cronaca non ha commentato il post, sono convolati a nozze una prima volta a sorpresa nel 2018 con una cerimonia a Malibu, in California.

Genitori bis: la coppia vip aspetta il secondo figlio

Poi, un anno dopo e precisamente a settembre 2019, il matrimonio in Italia davanti a parenti e amici. E dopo aver superato i problemi legati all’endometriosi, nel 2021 Riccardo Pozzoli e Gabrielle Caunesil

hanno svelato di essere in dolce attesa. Ed è nato il piccolo Romeo.

Ora il grande annuncio sul secondo figlio in arrivo del noto startupper ed esperto di comunicazione 37enne e della modella francese 32enne. “Abbiamo qualcosa da dirvi”, bisbiglia la top model 32enne avvicinandosi all’obiettivo e sorridendo per l’emozione nel video girato in una villa.

Poi mostra il pancino, accentuato da un micro top che lo lascia scoperto e baciato dal marito e poi dal piccolo Romeo, sempre sulle note della romantica canzone ‘To Build A Home’. In una Storia Instagram successiva la modella ha poi fatto sapere di avere avuto delle difficoltà durante il primo trimestre e quindi di avere voluto aspettare prima di dare la lieta notizia.